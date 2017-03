El mensaje de Lali Espósito por el Día de la Mujer

En el marco del Día de la Mujer, Lali Espósito prefirió desentonar con la conmemoración de este 8 de marzo. A través de su cuenta de Instagram, la morocha dijo estar en contra de los "días de" porque sólo "sirven para sacar lo más cartea y mentiroso de las personas".

Además, publicó una foto de su abuela Nélida y opinó que ve fuerza en mujeres y hombres por igual: "Somos vida y somos fuerza. Igual que los hombres. Somos. Todos somos".

"De más chica me molestaban los días 'de'. Bueno, confieso que hasta hoy me hacen ruido. Después comprendí que sirven por ejemplo para sacar lo mas careta y mentiroso de las personas (te maltrato todo el año pero HOY estas flores son para vos mamá, esposa, hermana....) Ya relajé eso porque entendí que también estamos los que SI aprovechamos estas fechas para resinificar y recordar CUANTO significa ser: madre, padre, hermano, primo, actor, psicólogo, doctor, educador...etc. HOY es el 'Día de la Mujer' día para recordar QUÉ significa SER MUJER. Cuánto por decir sobre las mujeres. Cuánto vale HOY con todo lo que pasa socialmente decirse MUJER. Cuánto hacen creer AUN HOY que ser mujer no vale. Cuántos creen AÚN HOY en la debilidad e inferioridad de las mujeres. Cuánto me molestan, en lo personal, los TÉRMINOS que dividen y siguen generando diferencia como 'machismo' o 'feminismo'.

Cuando veo los ojos de mi madre, de mi hermana, de una amiga, hasta de la señora que me atiende en el kiosco veo LA FUERZA. Somos vida y somos fuerza. Igual que los hombres. Somos. TODOS somos. Solo que el mundo se armo para que creamos lo contrario. Eso va cambiando de a poco justamente por esa fuerza ÚNICA y poderosa que tenemos la MUJERES en esta sociedad complicada. Amo ser mujer. Amo la bendición de haber nacido mujer en esta vida y sentir todo lo que siento.

La señora de mi foto es Nélida, mi abuela que no conocí.

Es loco amar a alguien que no conociste pero donde estaría yo sin su existencia, su bondad, su capacidad de ser MUJER que trajo al mundo al ser que más amo MI MAMÁ.