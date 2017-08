El intenso beso entre "El Polaco" y Silvina Luna

Anoche, en el Bailando, en medio de rumores de reconciliación, El Polaco y Silvina Luna se mostraron mucho más cerca del reencuentro que del alejamiento.





Por pedido de Tinelli, el cantante se jugó en darle un beso a la modelo y fue evidente el cariño y la atracción que aún ambos continúan sintiendo.





"Encima se hace el canchero. Tiene que hacer buena letra, Marce. O sea, no lo entendió todavía", tiró Silvina ante los amagues del cantante.





Finalmente, el esperado encuentro ocurrió: "Todos los fines de semana nos damos un beso en la obra Abracadabra ¿y ahora no me quiere dar un beso acá? No seas mala ¡Linda, bella!", concluyó el Polaco.









Embed