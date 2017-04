El gran dolor de Silvio Soldán

A los 102 años, falleció Tita, la madre de Silvio Soldán, que estaba internada en el Sanatorio Güemes desde hace unos días por un problema respiratorio.





El famoso conductor había trasladado a su madre hace dos años a un geriátrico: "Me ocupo permanentemente de ella. En su casa, con 4 enfermeras, no estaba tan bien atendida como ahora. La cuidan, la tratan bien, la miman y la atienden como a una reina. Son 102 años muy pesaditos porque no ha tenido una vida muy tranquila, por eso tomé esta decisión", contaba Soldan en su momento.