El exabrupto de Carlos Bilardo al aire por un mate: "¿Por qué no me chupas el p... mejor?"

Carlos Bilardo suele enardecerse ante cualquier debate que rodee el fútbol, pero no solo se limita a ese ámbito sino que siempre encuentra algo para polemizar. Esta vez, se sacó al aire en su programa de radio con un compañero de mesa que le ofreció un mate: "¿Por qué no me chupas el pene en vez de la bombilla?", le dijo.





El exabrupto tuvo lugar en el programa La hora de Bilardo, que se emite por Radio La Red, cuando el ex director técnico del seleccionado nacional campeón del mundo en México 1986 se negó a tomar el mate que le alcanzó su colega Damián Iribarren.





"Voy a prohibir el mate, yo voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo", así inició su descargo el emblema de Estudiantes de La Plata. Pese a que su panelista intentó convencerlo, Bilardo se mantuvo firme en su postura y desbarrancó con algunas comparaciones.



Bilardo: Voy a prohibir el mate, yo voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo. Iribarren: ¿Quiere un mate doctor? B: No. I: ¿Pero por qué, Carlos? B: Porque es mala educación. I: ¿En serio me dice? B: Claro, ¿por qué no me chupas el pene en vez de la bombilla? No es más fácil, ¿eh? Te va a gustar más, que es más blandito. Eso fue, es duro eso. I: ¡No, no me diga eso...! B: Del otro te sale leche condensada, de este te sale agua. Te conviene más chupar el pene a vos. I: No, doctor, el mate hace bien. B: ¿Qué hace bien? ¿Por qué hace bien? I: Y, es un momento para compartir... B: ¿Compartir con quién? I: ¿Y yo le puedo ofrecer un mate si quiere? B: ¿Para qué? I: Mantiene la garganta en buen estado. B: ¿En qué estado? I: En pleno invierno... B: Pero yo en medicina no estudié eso.