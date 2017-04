El duro relato de Verónica Llinás

La actriz Verónica Llinás relató a Teleshow un duro momento que le tocó vivir cuando a los 22 años, fue víctima de un intento de violación. Además, contó qué pasó en la comisaría, cuando fue a hacer la denuncia.









"A los 22 años sufrí un intento de violación. En la comisaría me preguntaron hasta el hartazgo si había provocado al violador", arrancó contando la actriz de Fanny la fan en Twitter y siguió: "Insinuaron que si hacía la denuncia, ese cuestionario se multiplicaría por 10. El subcomisario terminó invitándome a salir. Lo juro".









En diálogo con Teleshow, explicó que decidió contar su testimonio a colación de las cosas que están pasando en el país: "Observo lo que pasa en la sociedad en donde hay un machismo demasiado naturalizado. No soy feminista, no me encuadro en ninguna organización, pero tuve necesidad de compartir una experiencia que había tenido".









Además, relató cómo fue el hecho del que fue víctima: "Era un ladrón, que como no pudo llevarse dinero, porque yo no tenía, quiso sacar otro tipo de provecho. No se concretó porque empecé a gritar y porque no era en realidad un violador. Pero lo importante de la anécdota fue lo que paso en la comisaría, donde me trataron como si hubiera sido la culpable de lo que pasó".









Luego del episodio, Verónica intentó hacer la denuncia y las cosas no fueron mucho mejor: "Me hacían preguntas como si al acusado lo había mirado de alguna forma... varios agentes me preguntaron y uno de ellos me dijo que no me recomendaba que hiciera la denuncia, porque si la hacía, estos interrogatorios sería aún peores. Yo en ese momento sólo quería irme de ahí y opté por no hacer la denuncia. Luego llegó el comisario, se hizo el contenedor y me prepuso salir esa noche".









Esto pasó hace 30 años, pero las cosas no cambiaron tanto en la sociedad: "Esa mentalidad no evolucionó del todo, sigue estando y no veo que haya cambiado mucho. Me pareció importante que lo contara, me nació de golpe y sin pensarlo lo puse.El caso Micaela tiene que ver, porque está en la opinión pública. Me conmocionó, como me conmocionan muchas cosas, ella y la cantidad enorme de femicidios que hay. Hay una naturalización, tal vez la hubo siempre".









Si bien hoy puede contar lo que le ocurrió, no fue nada fácil en su momento exteriorizar lo que le pasaba: "Durante muchos años no lo decía, después lo fui compartiendo con gente cercana, de a poco". Incluso, personas de su propio círculo no la pudieron entender: "En ese momento tenía un novio, era inteligente, evolucionado, moderno y sin embargo, se enojó conmigo por lo sucedido".









¿Si algo similar le pasara hoy? "Creo que haría la denuncia, hay una consciencia que antes no había", dijo y dejó un mensaje para las mujeres que atraviesan una situación similar: "No caigan en las redes de la culpa, lo peor es el machismo de las mujeres, que hacen que la mujer en el fondo crea que se merece de alguna manera eso. Hay que hablar, contar, no aislarse, conectarse y pedir ayuda".