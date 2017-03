El drama de la Tota Santillán

Daniel "La Tota" Santillán está atravesando por un duro momento. El conductor se encuentra en una disputa con su ex pareja para poder estar con sus hijas, Camilia y Mía.





"Hace ocho meses que no las veo. El 23 de agosto fue la vez que las vi. Después de ese día no las puede ver más, ni hablar con ellas", contó en una entrevista en Nosotros a la mañana.





"Ayer fui a la escuela de mis hijas porque mis abogados me dijeron que se había levantado la restricción perimetral. Cuando fui la directora de la escuela me informó que no podría verlas porque aún regía la restricción", agregó.





"La Tota" explicó que hay una medida judicial que le impide acercarse: "Mi suegro pidió una restricción para evitar que yo vea a mis hijas y a mi ex pareja".





Además, el conductor reveló que su ex formó una nueva relación: "Ella está en pareja con quien era la empleada de limpieza en mi casa. Ahora esa mujer es la única autorizada en las escuela de las nenas para retirarlas".





Por último, "La Tota" contó que está preocupado por el estado de Mía y Camila. "Las nenas me están diciendo que la están pasando mal. En la casa de su mamá no están bien. Yo pago la obra social de las chicas, pago el colegio de ellas, tengo derecho, quiero verlas", sentenció.