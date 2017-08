El descargo de Inés Estévez por hacer la V de la victoria frente a Mirtha Legrand

"Lo único que quiero decir es que no me sentí atacada ni maltratada", dijo, y elogió a Chiquita. "Para mí es una tía a la que visito una vez por año, y me trató muy bien. Ya sabemos cómo es su ideología, y no sólo no tengo ningún problema con que la gente tenga su ideología, sino que avalo que cada uno tenga la libertad de expresar lo que se le antoja".

"No he votado a ningún presidente electo, salvo (a Rául) Alfonsín. Y me niego a elegir ocupar una franja extrema. No me gusta el fanatismo, no creo en las líneas políticas que anulan el pensamiento y el discernimiento. Estamos en un Boca-River al que no me sumo". Y concluyó: "No quiero que me obliguen a elegir entre papá y mamá, a quién quiero más. Me parece de un infantilismo sociocultural tremendo".