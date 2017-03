"Diego no es el centro de atención de la gente"

Rocío Oliva firmó contrato para el Bailando 2017 y de repente comenzó a criticar a su pareja, Diego Maradona.

"Mis compañeras de Excursionistas no me preguntan mucho por Diego. Diego no es el centro de atención de la vida de la gente", dijo la Oliva en declaraciones a Infama.

Luego agregó: "Nunca bloquee las llamadas de Diego. Él y yo sabemos que no es así. No es la verdad".

Además, Rocío sentenció: "Este año voy a hacer cosas que tengo ganas. Me gustó la propuesta del Bailando. Me la hicieron a mí, no a Diego. Voy priorizar mi felicidad".