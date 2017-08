Diego Latorre, la palabra más buscada, rompió el silencio: "No puedo más"

Horas después de que surgiera la voz de una ex empleada doméstica señalada como la presunta nueva amante de Diego Latorre, el exfutbolista y comentarista deportivo se hizo presente este viernes en Intrusos para hablar por primera vez de su escandalosa infidelidad, y que también tiene como protagonista a Natacha Jaitt.





Mano a mano con Jorge Rial, Latorre aceptó responder a todo, como las condiciones del acuerdo judicial que se rompió, si detrás de todo esto existe un presunto chantaje, cómo está hoy su relación con Yanina Latorre y qué reacción tuvieron sus hijos al conocer el caso.





A continuación, algunas de las frases más picantes de la entrevista del año:





Trato de llevarla como puedo. No tengo demasiadas defensas anímicas. Estoy mal, a veces se me hace difícil sobrellevarlo.









Embed #LatorreEnIntrusos



"Es muy despiadado lo que está pasando, no entiendo por qué tanto daño" pic.twitter.com/QtzEWEyFn6 — América TV (@AmericaTV) 18 de agosto de 2017

- No es justo todo este precio que estoy pagando. Cometí un error y me hago cargo, pero todo muy despiadado.

- Sentía que se me venía todo el mundo encima.

- Cuando el tema se hizo público, tomé conciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha. A veces uno se deja llevar y comete algún exceso.

Embed #LatorreEnIntrusos - https://t.co/tjEHD2MzYO



"Cuando se hizo público tomé conciencia de todo lo que hice, a veces uno comete algún exceso" pic.twitter.com/cFifPLwDlC — América TV (@AmericaTV) 18 de agosto de 2017

- Aprovecharon el tema para pegarle a Yanina. Porque la atacaban más a ella que a mí. Si no hubiera estado casado con ella, la repercusión hubiera sido menor.

- Ya pedí perdón en el ámbito que tenía que pedir, que es mi casa. Y a mis hijos.

- No entiendo el ensañamiento. Me destruyó todo, el vínculo con mis hijos. Me generó una serie de conflictos que no me merecía. Es un ensañamiento que no corresponde.

- Tenía una relación de verla por conocidos en algún evento. Hace meses que empezamos a intercambiar lo que vieron. No hubo relación duradera. No fuimos pareja.

- Se ensañó conmigo. Se jacta de todo esto, se burla. Eso ya no corresponde. Me parece que hay un límite. Y da la sensación de que el medio periodístico me está condenando más a mí.

- Quiero indagar qué hay detrás de todo esto. El año pasado me estuvieron mandando anónimos durante varios meses.

- No hubo dinero en el acuerdo.

- Nosotros sospechábamos del chantaje porque el año pasado ya tuve varios anónimos.

- Yo ya estoy, ya estoy entregado. ¿Qué van a salir? ¿Más audios? ¿Más videos? ¿Más fotos?

- Yo no tuve ninguna relación con ella (Natacha). Fueron encuentros sexuales. Y nunca sospeché que me estaba filmando. Fueron solo dos encuentros.

- ¿Cómo me enteré? Yo llegaba a casa con mis dos hijos. Ellos se fueron para arriba y Yanina me contó lo que pasada. Esa noche fue durísima.

- No me fui de casa porque sentía que tenía que estar con mis hijos. Yanina nunca me dijo que me tenía que ir.

- Mis hijos tomaron mal todo esto. La mirada más dura que recibí fue de ellos. Me reprocharon que no tuve cuidado. A ellos sí les pedí disculpas.

Embed #LatorreEnIntrusos



"Todo esto es mucha carga para Yanina, vamos a ver qué le pasa a ella, qué le pasa a mi, qué pasa con nuestra familia" pic.twitter.com/aSeAJLbbTv — América TV (@AmericaTV) 18 de agosto de 2017

- No puedo más. Yanina, tampoco. Ninguno de los dos puede más. Me pongo del otro lado y pregunto. ¿Hasta cuándo? Yo no maté nadie. No entiendo qué hay. ¿Qué quiere, destruirme?

- Mi familia para mí es fundamental. Yanina, también. Pero de ahora en adelante no sé qué puede pasar.

Embed LatorreEnIntrusos - https://t.co/tjEHD2MzYO



"Hoy no me imagino la vida sin Yanina, pero estoy abrumado... Por momento vi todo negro" pic.twitter.com/Fk1LVfGU2F — América TV (@AmericaTV) 18 de agosto de 2017

Fuente: AMÉRICA TV