Después de que Maxi ninguneara a Icardi, Wanda le pegó donde más le duele

La mediática está atenta a todo. Después de que su ex marido ninguneara a Icardi tras ser convocado a la Selección, ella le pegó donde más le duele: sus hijos.

La contienda entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi parece de nunca acabar. Esta vez quien inició todo fue el delantero del Torino, quien ninguneó la llegada de Icardi a la Selección. "Es un jugador más", dijo del capitán y goleador del Inter, la liga italiana y la europea. Aunque no era para armar demasiado revuelo, Wanda decidió cobrarse ese comentario.





A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió un video de sus hijos (Valentino, Constantino, Benedicto y Francesca) jugando junto a Mauro mientras éste entrenaba en los gimnasios del club, y allí aprovechó para hablar de la niñez y de los 'recuerdos', en una clara alusión a la ausencia de López en los recuerdos de la infancia de sus hijos.



"La vida es eso que pasa sin darnos cuenta y cada minuto que se va no regresa .. cada uno elige como y con quien pasar lo más valioso que tenemos: "el tiempo". La infancia; es lo q más nostalgia me genera, es una etapa preciosa que no regresa. Vamos a los peloteros, a las plazas, jugamos con las bicicletas, tenemos un arenero en casa un tobogán y una hamaca que de a poco nos queda chiquita y seguramente regalaremos a alguien que lo necesite como hicimos con las cunas, los andadores y sonajeros que ya no usamos .. pero hay algo que tenemos enorme y es el corazón para guardar recuerdos inolvidables que seguramente no volverán, pero quedarán para siempre guardados entre nuestros recuerdos especiales ♥️ #recuerdo de un día en el trabajo de papa @mauroicardi", escribió tratando de padre de sus varoncitos a su actual marido.







Embed La vida es eso que pasa sin darnos cuenta y cada minuto q se va no regresa .. cada uno elige como y con quien pasar lo más valioso que tenemos "el tiempo". La infancia ; es lo q más nostalgia me genera, es una etapa preciosa q no regresa vamos a los peloteros a las plazas jugamos con las bicicletas tenemos un arenero en casa un tobogán y una hamaca que de apoco nos queda chiquita y seguramente regalaremos a alguien q lo necesite como hicimos con las cunas, los andadores y sonajeros q ya no usamos .. pero hay algo q tenemos enorme y es el corazón para guardar recuerdos inolvidables q seguramente no volverán ,pero quedarán para siempre guardados entre nuestros recuerdos especiales ♥️ #recuerdo de un día en el trabajo de papa @mauroicardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 31 de May de 2017 a la(s) 12:38 PDT