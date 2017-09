Con una contundencia arrolladora, siempre fiel a su estilo, Mirtha Legrand, en declaraciones a varios medios televisivos, se refirió nuevamente a Santiago Maldonado, episodio que está ocupando la agenda prioritaria de todos los medios nacionales. "Cualquiera de nosotros puede desaparecer", expresó en durísima crítica al actual gobierno nacional.

Cabe recordar que las anteriores declaraciones de Mirtha (en su programa en Canal 13) contra el gobierno de Mauricio Macri por la desaparición de Santiago Maldonado tuvieron tanta repercusión que, según contó la diva, recibió un llamado telefónico por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y según explicó la Chiqui, fue "por pedido del Presidente".



Ante los móviles, Mirtha destacó que "Bullrich me dijo que me iba a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho como ministra. Eso lo vi en los diarios. Lo que más me preocupa, como a todos los argentinos, es que no aparezca (Maldonado)".



Aseguró luego que no se quedó conforme con la explicación que le dio Bullrich.

Y arremetió, a continuación, con su especial contundencia: "No se puede creer que en democracia desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros puede desaparecer. Hace un mes que no se lo encuentra. Creo que estuvo mal hecha la investigación y fue muy deficiente", agregó la conductora sobre el joven artesano desaparecido en Chubut.



Mirtha habló con la prensa tras ver el espectáculo de Mikhail Baryshnikov, la gran figura del ballet internacional que se encuentra actualmente en Buenos Aires ."Así están las cosas, no sabemos si está vivo, si está muerto. Me pongo en el lugar de la mamá, de sus familiares. Yo no soy política, no busco votos ni nada. Soy una ciudadana que paga sus impuestos. Y pago muchísimo. Y puedo expresarme libremente", advirtió Mirtha.



Además, la diva de los almuerzos aclaró que la producción de sus programas nunca gestionó ni estuvo en la negociación de la entrevista con Cristina Kirchner. A su vez, criticó la parodia que Martín Bossi hizo de la ex presidenta junto a Marcelo Tinelli. "Bossi me parece un genio en lo suyo, pero no me pareció feliz. No me gustó lo que hicieron. No estaba bien hecha la imitación. Se lo veía muy tenso a Marcelo. No me gustó. Y creo que a nadie le gustó", finalizó Chiquita.