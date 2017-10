Crece el escándalo por los acosos sexuales de un famoso productor

El escándalo de las agresiones sexuales del famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein no para de crecer. Ayer dio un salto cualitativo cuando la revista "The New Yorker" publicó que al menos tres mujeres —entre ellas la actriz italiana Asia Argento— aseguran haber sido violadas en los encuentros con el magnate. La información cita hasta 13 casos de agresiones sexuales de uno de los productores más poderosos de la meca del cine. Pero eso no es todo. A la lista de acusaciones se sumaron dos de los nombres más conocidos de Hollywood: Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie.

Paltrow afirmó al diario "The New York Times" que Weinstein la acosó en el hotel Península de Beverly Hills cuando ella tenía apenas 22 años. El productor la acababa de contratar para ser la protagonista de "Emma" (1996). "Era una niña. Estaba petrificada", contó. La actriz admitió que se lo dijo a Brad Pitt, su novio por entonces, y que éste se enfrentó a Weinstein. Poco después, el productor la amenazó para que no dijera nada a nadie. Algo similar le ocurrió a Angelina Jolie cuando era muy joven. La estrella rechazó los avances de Weinstein en una habitación de hotel. En ese momento estaba filmando "Playing by Heart", que se estrenó en 1999. La actriz tenía 24 años en esa época.





La lista de acusaciones sórdidas contra Weinstein crece por minutos. De las mujeres contactadas por "The New Yorker", cuatro afirman que Weinstein las manoseó sin su consentimiento y otras cuatro que se masturbó delante de ellas. Entre las primeras, la modelo italiana Ambra Battiliana acudió a la policía. El caso no llegó a nada y el productor aseguró en su día que todo era un chantaje. "The New Yorker" publicó una grabación en la que se escucha claramente a Weinstein reconocer que la tocó sin su consentimiento y presionarla repetidamente para que se le acerque mientras ella intenta poner excusas para marcharse.





Asia Argento —la hija de 42 años del director de películas de terror Darío Argento— dijo que Weinstein tuvo sexo oral con ella de manera forzada. Según aseguró, no lo había denunciado hasta ahora porque temía que el productor "aplastara" su carrera como había hecho "con mucha gente antes". Los hechos que denuncia Argento son de hace dos décadas.





Varias actrices han decidido denunciar ahora públicamente a Weinstein. Mira Sorvino y Rosanna Arquette afirmaron en "The New Yorker" que no lo dijeron en su momento porque temían que el poderoso productor (que con sus empresas acumula más de 80 Oscars) podía vetarlas para futuros proyectos, y además tenía fama de ser capaz de arruinar la imagen de alguien en la prensa inventando historias negativas.





Muchas estrellas —desde Meryl Streep hasta George Clooney, pasando por Judi Dench y Kate Winslet— salieron a condenar enérgicamente la conducta de Weinstein. La ex candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton dijo ayer estar "impactada y horrorizada" por las revelaciones.