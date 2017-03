Claudia Villafañe sorprendió con una tierna declaración sobre Maradona

"Sé que si le pasa algo mañana, yo voy a ser la primera que va a salir corriendo". Así respondió Claudia Villafañe cuando le preguntaron si volvería a formar pareja con Diego Maradona, tras la tremenda batalla legal que están protagonizando por una demanda millonaria.

Claudia aseguró que haría lo que sea por Diego, padre de sus hijas Dalma y Giannina: "A Diego no lo conozco hace un año ni dos, ni nueve. Cumplí 55 años y a él lo conocí a los 14. Y pasé por un montón de situaciones", dijo.

Y cuando le preguntaron si volvería a formar pareja con el astro, Claudia fue tajante pero demostró cuando lo quiere: "No, no volvería como pareja no porque para mí es una cosa que ya pasó. No estoy enamorada pero sí lo quiero y sé que si le pasa algo mañana, yo voy a ser la primera que va a salir corriendo. Como lo fui siempre", finalizó.