Barby Franco reveló los pedidos sexuales que motivaron la separación de Burlando

Barby Franco (26) reveló el verdadero motivo de la separación de Fernando Burlando (52), con quien estuvo en pareja durante cinco años y a quien le agradece por el status social que le dio durante ese tiempo.





"Él se la re jugó, me cuidó y me puso en una situación que yo no había vivido nunca. Yo vengo de un barrio muy humilde de Barracas y pasé a vivir en Barrio Parque", contó la modelo, que también reconoció que debió hacer terapia para "encajar en ese mundo".









Si bien la gota que rebalsó el vaso e hizo explotar la crisis que tenían fueron las fotos del abogado con la modelo Milagros Schmoll, la modelo contó que parte de la crisis fue porque el abogado quería mantener relaciones sexuales todos los días.





Barby fue una de las figuras de Mahatma, el espectáculo teatral de Flavio Mendoza, motivo por el cual la pareja no se veía todos los días ni tenían la frecuencia sexual que mantenían durante el resto del año.





"En cinco años de relación, lo normal para nosotros era cinco veces a la semana. ¡Un montón!", explicó Barby este lunes en Intrusos. "En el verano estaba muy cansada, me dolía todo el cuerpo, a veces teníamos tres funciones. Él quería seguir ese ritmo y hacerlo todos los días, lo hacíamos tres veces por semana, y a veces discutíamos por eso", continuó Franco.