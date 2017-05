Azzaro no sabía que estaba al aire y metió la pata mal

Nunca mejor puesto el título de un programa: "No todo pasa". El ciclo que conduce Diego Díaz se emite por la señal deportiva TyC Sport y Flavio Azzaro, uno de los panelistas, cometió un blooper increíble. Todo ocurrió cuando volvieron de un corte publicitario. Flavio venía muy concentrado leyendo y respondiendo unos mensajes de chat y jamás se percató que estaban al aire. De repente se enganchó en la charla que mantenía el conductor con el ex árbitro Pablo Lunati sobre la mujer del productor del ciclo, y al escuchar que Lunati decía "la señora de César es muy bonita, yo la conozco", Azzaro gritó: "Yo me la cogí". Ante el exabrupto de Flavio se hizo un silencio y de inmediato, sus compañeros le aclararon que estaban al aire y que se había escuchado todo. El panelista dejó de reírse y se agarró la cabeza, consciente del papelón que había cometido.



Horas después, y ante la andanada de críticas que recibió, Azzaro hizo su descargo en su cuenta de Twitter y minimizó el tema: "Muchachos/as: Son tremendos, eh. Fue una jodaaaaa!! Yo jodo con todo, siempre. No me di cuenta que estábamos al aire. Solo eso. Y si lo que dije fuera verdad, cómo lo voy a decir en un estudio, si el pibe es uno de los productores jajajaja. Yo no fui vivo, ustedes sí. Quedense con el video que es divertido, pero no jodan con César que es divino. Fin del comunicado. Nos vemos a la noche en No Todo Pasa".









