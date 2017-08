Apareció la ex empleada ¿y amante? de Diego Latorre: "Parecía que le gustaba ese juego perverso"

Soledad Stacul fue empleada doméstica en la casa familiar de Diego y Yanina Latorre y habló de la relación que mantuvo con el ex jugador de Boca Juniors. Lo tildó de "perverso" y contó detalles polémicos.

"Soy Soledad, la empleada chaqueña de la cual habla Natacha. Es cierto lo que ella está contando", se presentó con un audio a Tomás Dente.

"Yo trabajé varios meses con la familia Latorre. Él comenzó un juego de seducción en el cual me confundía día a día. La verdad que no lo esperaba. Nunca me había pasado ningún tipo de situación así en mis anteriores trabajos", relató la mujer.







Acerca del momento de seducción, Stacul contó que Latorre la seducía cuando Yanina estaba en la casa. "Parecía que le gustaba ese juego perverso, porque estaban los hijos y su esposa ahí", detalló.





La mujer no pudo decir nada malo de la panelista de Los ángeles de la mañana, ya que siempre "se portó bien", pero del comentarista deportivo afirmó: "Era demasiado amable pero después comenzó a ser más explícito con ciertas charlas que se daban, insinuaciones".





La mujer de 35 años admitió que en un momento le siguió el juego y ese fue el final de su relación laboral. "Cuando me quise reincorporar al trabajo mandé mensajes y llamadas a ella, preguntándole dónde me tenía que presentar. Nunca más me contestaron ni los chats ni los mensajes ni las llamadas ni nada. Nunca más", aseguró Soledad.





"Le escribí y le pregunté a él por qué me dejaron sin trabajo de un día para el otro. Me dijo: 'Mirá, no sé, eso lo maneja ella. Vos sabés cómo es Yanina. Así que suerte y que te mejores'. Se lavó las manos", finalizó la ex empleada de los Latorre.