Alejandro Pucheta aprobó el supuesto romance de Barbie Vélez con su hermanastro

El padre de Barbie Vélez, Alejandro Pucheta, se refirió a los rumores de que su hija estaría saliendo con Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez. "Yo creo que si Barbie es feliz, si se enamora, no me importa con quién esté, me importa que esté bien", aseguró el empresario.

"En cuestiones de amor, el último en enterarme siempre soy yo, todo lo que es amor para Barbie me entero por televisión", reveló el papá de Vélez.

Sin embargo, Pucheta le dio el visto bueno a Rodríguez y afirmó: "Lucas es un buen pibe. Prefiero siempre que esté con alguien más anónimo, no me gusta el perfil tan expuesto".

"A Lucas lo conozco porque lo saludo cuando voy a los cumples de Titi (Thiago Rodríguez), que es el hermanito, no tengo más trato que ese yo. Nunca vi nada entre ellos, ni una mirada, ni nada, en absoluto",precisó en Por Si Las Moscas.





Al tiempo que no descartó un romance entre el joven y su hija: "No me sorprende porque en marzo o febrero los habían vinculado en la tele, porque los vieron juntos en un boliche, con la hermana de Lucas (Camila Rodríguez), pero más allá de esa noticia no tengo idea".