Alejandro Fantino estalló contra Jorge Rial por Eduardo Feinmann

La renuncia de Eduardo Feinmann trajo una nueva pelea entre Alejandro Fantino y Jorge Rial. El conductor de Animales Sueltos cruzó fuertemente al Intruso en la red.

Feinmann se fue del programa de Fantino tras las constantes discusiones con su colega Romina Manguel.

Rial utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema. "Renunció @edufeiok a Animales Sueltos. Sabes algo @rominamanguel?", preguntó el periodista.

El último cruce que mantuvieron fue en mayo de este año, cuando Rial puso el grito en el cielo porque en Animales Sueltos usaron como propia la entrevista a Jaime Stiuso que hicieron en su ahora ex programa de A24.





"Me estoy mordiendo los labios porque sé que voy a meter en quilombos a Juan Cruz Ávila (productor). Me estoy mordiendo los labios y lastimándome para no contestar", contestó Fantino en ese momento. Además de aclarar que "no le robamos a nadie", e intentar bajar el nivel de la discusión, aclaró: "Somos del mismo grupo, pero no nos llamen a la guerra".





"La guerra está más viva que nunca", publicó Exitoína.