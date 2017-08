Alejandra, la hermana de Isabel Macedo: "Ella estuvo ausente en el peor momento de mi vida"

En este último tiempo, se desató una guerra familiar entre Isabel Macedo y su hermana Alejandra, a quien "desconoce públicamente". Según la mujer, hermana mayor (del primer matrimonio del padre de Isabel), con la actriz tenían una relación cordial pero el diálogo y el vínculo se cortaron cuando murió su padre y ella, que vivía en Estados Unidos, no viajó al entierro.





"Yo vivía afuera y no pude viajar a Argentina para despedir a nuestro papá. Desde ahí, Isabel no me habla más. Nunca tuvimos una relación de carne y uña pero al menos yo la llamaba por teléfono cada tanto. Me cansé de llamarla y que me desconozca", contó Alejandra.





La hermana de la actriz presentó en la tarde del lunes un libro -Diluvio de mentiras- en el que habla de su experiencia con su exmarido en el tiempo que vivió en Estados Unidos. "A Isabel la nombro solo cuando cuento que viajaba a visitarme", aclaró en diálogo con PrimiciasYa.com.