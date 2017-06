Agustina Kämpfer destrozó a Loly Antoniale

Según publica la revista Pronto, Loly aseguró que tras su separación de Rial no consiguió trabajo y que fue vetada de distintos canales de televisión. Ante estas declaraciones mientras Vero pasaba revista, Kämpfer retrucó: "Yo no hablo de Jorge, Jorge no habla de mí, pero no me gusta que se deslice que si te separás de Jorge Rial y él te baja del mundo. No es así. Y no lo pueden decir conmigo sentada acá, en un programa líder, en un canal líder".





"¿A vos alguien te llamó para cuestionarte que yo trabaje acá? Nunca se habla de este tema adelante mío. Pero, ahora que se hace públicamente, quiero decir que mi realidad es absolutamente otra. Nunca me voy a meter en un terreno de intimidad de una pareja porque no estuve y, además, eso es muy subjetivo, es cómo quedás emocionalmente. Y cualquiera diría que yo estoy en Telefe y Jorge en América. Pero la productora es Endemol, la misma productora que hizo Gran Hermano, conducido por Jorge Rial. La productora fue vendida y hasta le habían ofrecido a Jorge comprar una parte. Lo aclaro porque así de estrecha es la relación de la productora que realiza este programa y Jorge Rial, que para algunos te baja del mundo si te separás. Y eso es mentira", disparó.

¿Agustina o Loly? ¿A quién bancás?