A Maluma "le gusta" Sol Pérez: "Estoy al borde de un paro"

Maluma parece que quedó eclipsado por Sol Pérez, la rubia que es una de las figuras del "Bailando 2017". Tras su visita a la Argentina a principios de mes,





El colombiano, que se encuentra en España con su gira World Tour 2017, se tomó un tiempo y le dedicó un "me gusta" a una de las fotos que Sol subió a su cuenta de Instagram.





La chica del tiempo descubrió la señal del cantante la noche del viernes luego de participar en la pista de ShowMatch con el ex rugbier Serafín Dengra.

Embed Estoy al borde de un paro https://t.co/LnQpQNOQ6d — Maria Sol Perez (@SolPerez) 16 de septiembre de 2017







"¡Estoy al borde de un paro!", confesó La Sobri en su Twitter, haciéndose eco del "me gusta" del músico.





Sol y Maluma se conocieron el 2 de septiembre en San Juan, cuando ambos participaron como anfitriones del superclásico entre Boca y River. Maluma hizo unos jueguitos con la pelota antes del partido, mientras que Sol encendió a las hinchadas con su belleza.





"Lo vi únicamente en la cancha, en el superclásico. Pero no lo vi después, no tuvimos ningún encuentro ni me escribió por teléfono", había dicho Pérez ante los rumores de un encuentro.

Embed Hola bebe @maluma Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 1:45 PDT







