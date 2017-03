"A Macri no lo van a voltear, lo voy a defender y si te tengo que pegar un tiro, lo voy a hacer"

"Cristina está vencida. Está encerrada en un lugar escribiendo tuits", manifestó el actor. Al tiempo que arremetió contra Néstor Kirchner: "Bajó el cuadro de Videla como si no existiera Massera y como si no hubo un montón de gente que trabajó en el momento en el que había que poner los huevos. Si vos te dedicás a actuar... Donald Reagan, el más groso de todos en los Estados Unidos -y groso no significa bueno-, era actor. La gente se detiene frente a alguien que es actor".









Por su parte, dejó en claro su postura frente al actual gobierno de Mauricio Macri: "No lo van a voltear. Lo voy a defender a muerte y si te tengo que pegar un tiro lo voy a hacer".









Se detuvo específicamente en la decisión del presidente de dar marcha atrás el acuerdo con el Correo Argentino: "No existe un país civilizado en el que el pueblo saque al presidente o lo destituya siendo minoría. Tal vez sí, pero no tendría que existir el Congreso, el Poder Judicial o el Ejecutivo. ¡Nosotros somos una república, carajo! Tienen que comprender eso. Odio decir esto porque soy de los que se sientan atrás y no le perdonan nada al que está adelante, pero que un tipo que dice 'voy a hacer este negocio' y le dicen 'no' y él dice 'este negocio no va'. Lo que hizo fue ir para atrás. Es la primera vez que veo a un presidente que reconoce una cosa que el pueblo le está diciendo que no. Es obediente porque es funcional. No es que me cayó bien, es lo que debe hacer. Un presidente debe ser alguien impecable, no una bestia, no un bruto".









Asimismo, se refirió a Pablo Echarri, quien contó que hace poco lo bajaron de un proyecto de Telefe por "dividir la pantalla", y a Federico Luppi, quien dijo que no llega "a fin de mes". Afirmó Casero: "Yo tampoco llego a fin de mes si no laburo. Si no te preparaste para otra cosa más que para ser actor, bueno, jodete. Si sos actor o productor de televisión, vos sos el que tiene que buscar trabajo, nadie te lo regala. Vos tenés la obligación de buscar trabajo y mejorar como persona. Si tenés que pelearte con la gente, peleate". Luego agregó que "hay que reconocerle a Echarri que no cambió su manera de pensar" y que "tendrá su karma".