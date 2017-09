A lo Lady Gaga: Vicky Xipolitakis se vistió con dólares y fue al subte de Nueva York a hacer solidaridad

La vedete y empresaria Vicky Xipolitakis sorprendió con lo que definió como una "acción solidaria" en tierras extranjeras: se cubrió de dólares y bajó a "la parte más humilde" de Nueva York, el subte, para que la gente necesitada tomara los billetes que necesitaba.

"Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria dije: la tengo que hacer en Nueva York, hay muchos homeless", remarcó la vedete, quien vive en pareja con un millonario en Estados Unidos.

Viky, prolijamente forrada en billetes verdes, bajó al metro neoyorquino (al que calificó como "la parte más humilde" de la ciudad) y sorprendió a los pasajeros. "Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba. La vida me dio mucho y esta vez me tocó a mí dar", sostuvo en el programa "Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Gerardo Rozín, otro de los invitados, aseguró: "Bajo la frase «acción solidaria» vi de todo, pero esto es nuevo".