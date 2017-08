"A la policía le pedí que me pegara un tiro", dijo la Tota Santillán en un dramático relato

Pasó casi un mes y medio desde aquél episodio policial en el que "La Tota" Santillán terminó detenido por el presunto hurto en un comercio de Vicente López, que luego derivó en su posterior internación en una clínica de salud mental.

"Siempre pensé que todo era trabajar y que esto no me iba a pasar a mí. Y lamentablemente me pasó. Toqué fondo", aseguró el animador esta tarde en el programa de Mirtha Legrand.