13 Reasons Why a punto de renovar por una segunda temporada

'13 Reasons Why' ha logrado ser el centro de atención absoluto, ya sea por el amor del público o por el aluvión de críticas que ha recibido. Sin embargo, y pese a que esta serie de Netflix ya haya emitido todos los episodios de su única temporada, puede que la cinta aún no haya terminado de sonar. Y es que hay altas probabilidades de que 'Por trece razones' vuelva a Netflix con una segunda temporada.

La casa de otras geniales producciones como 'Orange Is the New Black' o 'Stranger Things' ya está muy cerca de decidirse y conseguir un contrato para renovar este drama adolescente, y hay varios indicadores que lo refutan.



En primer lugar, la sala de guionistas de '13 Reasons Why' ha estado operativa desde hace unas semanas, según ha comentado The Hollywood Reporter, aunque no ha habido respuesta por parte de Netflix aún; en segundo lugar, y tal vez el más llamativo, Ross Butler ha abandonado el proyecto de la CW 'Riverdale' debido a problemas con su calendario, según ha informado TV Line: "Nos encantó lo que Ross hizo como Reggie [esta temporada], pero debido a sus compromisos con otros proyectos no podíamos utilizarlo tanto como nos hubiera gustado", fueron las palabras del creador de 'Riverdale', Roberto Aguirre-Sacasa.



Butler interpreta a Zach en la serie de las famosas cintas, y su peso en esta serie podría ser un buen motivo por el cual abandonar otras producciones para centrarse en ésta. En cualquier caso, Netflix llegará a una decisión pronto sobre si renovar una segunda temporada de esta serie basada en la novela de Jay Asher, y sabremos si tendremos más de esta historia que, de una manera u otra, no ha dejado indiferente a nadie.