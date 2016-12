Seven con fiesta y una despedida

Por Lautaro López

llopez@uno.com.ar

El Plumazo se vistió de fiesta una vez más con la 10ª edición del Seven, con una gran convocatoria de equipos de todos el país y Uruguay, en Rugby y Hockey, donde la temática de este año fue El Maravilloso Mundo de Disney. Pero la cita tuvo como plato fuerte la presencia del jugador internacional Martín Castrogiovanni, nacido en la capital entrerriana, que vistió la camiseta del Club Estudiantes de Paraná, institución que lo vio nacer y que había dejado en 2001 para desembarcar en Italia.

El paranaense no solo jugó en el elenco italiano de Rugby Calvisano, si no que pasó por Inglaterra por el Leicester Tigers y en Francia vistió las camisetas del RC Toulon y Racing 92. No fue todo, también disputó cuatro mundiales con el seleccionado italiano, 2003-2007-2011 y 2015, donde nunca pudo pasar la primera fase. Pero eligió el Seven del Plumazo para disputar su último partido y con los colores del CAE. "Siempre tuve en mente volver y esto es para demostrarle a la gente que nunca se tiene que olvidar de donde uno salió. Volví para demostrar que soy paranaense y devolverle el cariño que me brindó toda esta gente, durante los 15 años que estuve afuera", expresó a Ovación Castrogiovanni.

No solo habló del Seven, si no que también dejó en claro los valores. Una persona que mucha veces fue cuestionada por su actitudes: "Acá empece y acá quise terminar, había jugado solo 20 partidos y quería retirarme con estos colores, son mi familia, es como mi segunda casa. Quiero disfrutar con mis amigos y pasarla bien, mucha gente se olvida de los valores, que son fundamentales para la vida".

Con respecto a su último partido y su alejamiento del Rugby, como jugador, el trotamundo Martín Castrogiovanni comentó: "Gracias a Dios tuve un club y una familia que me enseñó a ser uno mismo, no me arrepiento de nada de lo que hice, siempre todo lo que elegí hacer fue con el corazón. Sé que mucha veces me equivoqué, pero así también hice cosas buenas, Pero nunca busqué una calificación de los demás. Seguiré siendo como me han visto, no le debo nada a nadie. Siempre trato de tener una sonrisa en la cara, me divierto a mi manera y con amigos".

Por último, el Pilar paranaense habló de su club, de lo que fue y es el CAE para él: "Soy un agradecido al club Estudiantes, mi trayectoria deportiva se la debo a esos colores, nací acá como jugador y me retiré con la misma camiseta. Mi carrera se la debo a ellos, que me enseñaron y educaron. Es mi familia y nunca la voy a dejar".

FUE EL BLANCO DE TODOS. A pesar de la fiesta que se vivía en el sector de piletas del Plumazo. Martín Castrogiovanni era buscado por más de uno para tomarse una foto y tener el mejor recuerdo con el pilar paranaense. También se sacó una foto con la arquera de Las Leonas, Florencia Mutio, que surgió de la cantera del CAE, y que se encontraba en el Plumazo disfrutando de la edición del Seven,

LOS CAMPEONES. En Rugby tradicional la Copa de Oro fue para el Club Estudiantes de Paraná. En tanto la Copa de Plata fue para Carrasco Polo de Uruguay. En cuanto a la rama "Primera Línea", el Oro fue para CRAI de Santa Fe. La Copa de Plata quedó en manos de Santa Fe Rugby. En Hockey el campeonato fue para San Juan. Las chicas de Universidad gritaron campeón.