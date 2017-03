Semana clave para que remiseros levanten a los pasajeros en la calle

En Paraná coexisten dos sistemas diferentes para los coches de alquiler, y entre los remiseros y taxistas una de las disputas centrales pasa hoy por la posibilidad de que ambos levanten pasajeros por la calle. Por ordenanza, los primeros no lo pueden hacer y por eso, desde 2016, avanzan en modificar la legislación. Trascendió que esta semana desde el sindicato de choferes mantendrán reuniones con los concejales. Desde la comuna confirmaron que es uno de los temas centrales a resolver en el período.





UNO Rubén Amaya, titular de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná. El proyecto que presentaron los remiseros para la nueva ordenanza cuenta con varios puntos, como por ejemplo una nueva definición del servicio como "Tendremos reuniones para cambiar la ordenanza, ahora cuándo la cambiaremos y en qué términos, no lo sabemos, pero lo vamos a hacer. Dependerá de los concejales que son los que dictan las normas", dijo aRubén Amaya, titular de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná. El proyecto que presentaron los remiseros para la nueva ordenanza cuenta con varios puntos, como por ejemplo una nueva definición del servicio como Transporte Público Impropio; sustituir la exigencia de un sistema de radio por un medio de comunicación idóneo; extender la antigüedad de los móviles a 10 años y el de la flota a siete; y cambiar las definiciones del carné, entre otros aspectos que suman unos 10. Sin embargo, es la propuesta de eliminar la prohibición de tomar pasajeros de calle lo que más polémica ha causado, al menos en 2016, sobre todo con los taxistas





"En el punto de levantar pasajeros es donde radica el mayor problema. Los taxistas no quieren y dicen que todos los males de ellos se deben a los remises. Pero son los remises los que llegan a los barrios y entonces, por decirlo de alguna manera, estamos en el medio de esa pelea, tratando de dejar conformes a los taxis y no ofendidos a los remises. Pero además, el remís es más económico que el taxi y por eso no nos podemos pelear con los remiseros", agregó Amaya como una manera de dar cuenta del momento.





UNO supo que desde el Sindicato de Choferes de Remises de Entre Ríos esta semana retomarán reuniones con concejales de diferentes bloques para avanzar en el proyecto que ya presentaron y hasta esperan poder reunirse con la viceintendenta, Josefina Etienot, y con Servicios Públicos y Transporte. Es posible que hasta incluso tengan la posibilidad de contar la propuesta en el espacio Voz Ciudadana del Concejo Deliberante local.





En octubre, cuando se conoció el proyecto para modificar la ordenanza, los taxistas se movilizaron a la comuna. Entre los argumentos de la cámara de taximetristas se encuentra que son 500 quienes trabajan con esa modalidad en Paraná y acusan a los remiseros de haber perdido el 50% de los viajes. Además exigen que la comuna sancione a los remiseros que no trabajan dentro del marco legal actual. Hablan de competencia desleal ya que sostienen que los remiseros hacen paradas en la calle, cuando no corresponde.





Por otro lado, en Paraná hay 1.006 remises en funcionamiento. Desde finales de 2015 se redujo la cantidad: antes había 1.024. Además funcionan 18 empresas, pero según el sindicato son solo 15 los empresarios. El cambio en la legislación, aseguraron en varias oportunidades, es para resguardar la fuente laboral.





Hoy, el 10% de los empleados de las remiseras trabajan de manera formal, son los de las base. Después, una gran parte de los choferes están precarizados aunque en los últimos meses varias empresas avanzaron en el contrato de seguros de vida frente a los hechos de inseguridad y en el uso de monotributo. Habrá que ver cómo avanza la modificación de la legislación, sin embargo esta semana es clave para el futuro de los choferes de autos de alquiler.