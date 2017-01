Selfie con Adrián Almeida

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.









—¿Un equipo que integraste?

—El de Sanjustino de 2014 cuando logramos el ascenso al Federal. Fue un equipo y un grupo muy bueno.









—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Al Chapu Nocioni para ver si reacciona, ja.









—¿Un triunfo?

—El clásico de Gálvez. Metí un triple en el final y ganamos. Había 1.500 personas.









—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Baltazar Claudé, con el que compartí cuatro equipos.









—¿Un rival?

—Parque Sur en el Torneo Federal. Un gran equipo, bien armado y bien entrenado. Estaba en todos los detalles. Me quedó ese equipo.









—¿Un técnico?

—En la parte humana, Daniel Picatto en San Jorge y por la parte técnica, Pancho Blanc.









—¿Una cancha?

—La de San Jorge de Santa Fe.









—¿Un dirigente?

—Cuando no me conocían, porque había jugado muy poco, Marcelo Villa me abrió las puertas de Gimnasia.









—¿Un Mundial de fútbol?

—El de 1994, era muy chico, pero no sé porqué me quedó en el recuerdo.









—¿Una persona que admirás?

—Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Es una figura internacional que me atrapó por su estilo de vida y por la forma de haber encarado la presidencia.









—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Maxi Rodríguez a México en el Mundial de Alemania 2006.









—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—En Oberá me pagaban 20 pesos por partido y me junté con mis amigos a comer hamburguesas en Alem.









—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, el número uno; Campazzo, el Burrito Ortega, la Bruja Verón y René Higuita.









***

POPURRÍ









—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Jugar al básquet por el tiempo que le dedico y porque es mi profesión. Y comer, ja.









—¿Récord de comida?

—Amo los guisos y me como entre cuatro o cinco platos bien cargados.









—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir al río. Cuando tengo un rato libre me voy al río a pescar, lancha o lo que sea. Sentarme a mirarlo ya me encanta.









—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pase algo feo a la gente cercana, pero después no le tengo miedo a algo en especial.









—¿Qué cosas te sacan?

—Que me griten y el nerviosismo de las personas a la hora de manejar y en Paraná pasa mucho, sobre todo al mediodía.









—¿Un juego de la infancia?

—Andar en bicicleta. En Misiones salía de chico a recorrer caminos y montes. Íbamos a una cascada que queda en el medio del monte y nos tirábamos en lianas.









—¿Qué cosas te hacen reír?

—Les Luthiers, los amo.









—¿Cuál fue tu peor compra?

—Compré unas herramientas para arreglar un celular.









—¿Te mandaste solo?

—Sí, y no sé para qué. Compré la pantalla para cambiarla y miré por youtube y no pude hacer nada. Gasté plata al pedo y lo tuve que mandar a arreglar.









—¿Cocinás?

—Nivel medio, ni chef y ni malo.









—¿Una comida?

—Todo lo que sea guiso; de arroz, de fideo, de lenteja, como venga.









—¿Un postre?

—Zapallos en almíbar, cortados en cuadrados con crema. No he logrado que mi novia lo haga, así que cada vez que voy a comer afuera los pido. Y si no los compro en las ferias.









—¿Una bebida?

—Todo lo que contenga pomelo: jugo de pomelo, Paso de los Toros, agua saborizada de pomelo.









—¿Qué música escuchás?

—La comercial, la que suena en la radio.









—¿Una banda?

—La Beriso.









—¿Una canción?

—Algo de Armandinho relacionado a la playa.









—¿Un viaje?

—A San Martín de Los Andes.









—¿Una ciudad?

—Paraná me gusta mucho. Tiene río, barrancas y vistas. La ciudad en sí me atrae.









—¿Un lugar para vivir?

—Alem, mi casa.









—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El mundo de la NBA, una cancha, un entrenamiento, un partido.









—¿Qué cosas te seducen?

—Una buena comida es todo.









—¿Una mujer?

—Mi novia Antonella, mi mamá Carmen y mi hermana Vania. Son las tres mujeres de mi vida.









—¿Cuál es contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi tío Tito porque es un tipo que admiré siempre por lo que es y por lo que hace y por cómo se maneja en la vida.









—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo 10 y el mejor es el Combo. Ahí está Andy Horst, Gato Spector y Baltazar Claudé (jugadores de Olimpia). Y el más utilizado es el CAO (Olimpia), funciona las 24 horas.









—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—El del Chapu Nocioni para saber como es un día de él, su vida cotidiana. Es lo que se me viene a la cabeza.









—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Y...con Diego Maradona. Vende mucho.









—¿Cuál es tu red social favorita?

—Tengo twitter, facebook e instagram y la que más uso es facebook.









—¿Qué pondrías en tu perfil sin inhibiciones?

—Dejen de vender tanto humo. Hay que vender un poquito en la vida, pero no tanto como se está haciendo hoy en día en las redes sociales.

















***

LA FICHA









EL MISIONERO QUE SE ENAMORÓ DE PARANÁ. Adrián Polaco Almeida nació el 13 de marzo de 1986 en Posadas, Misiones, pero se crió en Alem, su lugar. Comenzó a jugar al básquet en Oberá Tenis Club a los 17 años. A esa edad jugó su primer partido oficial "con árbitros y marcador", según confesó. Luego de jugar un Campeonato Argentino Juvenil fue Reclutado por el Centro Juventud Sionista. Participó de una prueba y quedó en el equipo de Paraná. A los 18 años se incorporó al plantel que jugó el TNA 2004/2005 (perdió el ascenso en la final). Al año siguiente fue uno de los Juveniles que logró el ascenso a la Liga Nacional A con Sionista al vencer a Regatas en San Nicolás. Estuvo en la primera temporada de los paranaenses en la máxima categoría. Su carrera continuó en Santa Fe, donde además comenzó la carrera de Educación Física y se recibió en 2012. Pasó por Colón, Gimnasia, Sanjustino, María Juana, Central San Javier, San Jorge, Santa Paula donde jugó Torneo Federal y Liga C y logró ascender. Hoy se incorporó a Olimpia para jugar la Liguilla Provincial y va por otro ascenso. Jugó dos campeonatos argentinos con la Selección de Misiones. Además dirigió a los Menores de Talleres.