Se recalentó con una rival le marcó la cara de dedos

Lo que debía ser un partido de fútbol entre Zeljzenicar y Mladost, por la 13° fecha de la Primera División femenina de Serbia, se convirtió por un momento en una pelea de Artes Marciales Mixtas cuando una jugadora del local perdió los estribos y agredió salvajemente a una rival.

pelea2.jpg

Según relata el portal Drukciji.ba, en medio del encuentro Silvija Sekacic golpeó a Adnu Ljubanovic, la tiró al piso y se sentó sobre su pecho. Con la contrincante completamente indefensa, Sekacic le dio varios golpes de puño en el rostro y la cabeza, ante los intentos estériles del árbitro para separarla. Cuando el resto de las futbolistas llegaron a la escena, la situación ya se había calmado. Por supuesto, la agresora se fue expulsada.

pelea.jpg

Ante lo sucedido, desde Mladost emitieron un comunicado para pedir que Sekacic no vuelva a pisar una cancha: "¿Qué se puede decir para describir este acto sin ser maleducado? Alcanza con resaltar que este tipo de comportamiento no tiene nada que ver con el sentido común. Personas como Silvija no pertenecen al fútbol y merece ser suspendida de por vida". La decisión final estará a cargo de la Federación local.