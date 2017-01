"Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo"

Nicolás Agasse nació en el club. Dio sus primeros y juega desde los 4 años. Su familia es el club. Olimpia lo vio crecer como persona y como jugador y para él es todo. A los 18 años se fue. Jugó la Liga Nacional con Sionista y Estudiantes de Concordia, pasó por el TNA con Oberá y Barrio Parque y un día decidió volver a su primer y gran amor.





En Olimpia se respira básquet las 24 horas y su ambición e insistencia por ascender no claudican. Nico vio al equipo del que es hincha perder finales o quedarse en la puerta. Como el año pasado, cuando fue parte del plantel que dio un paso en falso en la antesala de la definición. Este año no se habla de otra cosa que no sea subir al Federal. Y al equipo no le pesó cargar con el mote de candidato en el inicio. Arrancó con un récord 3-0 el Campeonato Entrerriano de Clubes o la Liguilla Provincial. Ganó dos afuera: La Unión de Colón y Neptunia y uno adentro, a Talleres, con cancha llena.





El base tiene claro lo que se vive y no quiere otra frustración. "El objetivo es ascender", dijo sin titubear, y es lo que piensa cada uno de los integrantes del equipo desde que se armó el proyecto. Para el jugador de 25 años "es una tarea pendiente", pero fue moderado porque consideró que es un torneo "muy duro" y "distinto" a las otras competencias que ha jugado.









—¿Se imaginaban que iban a tener este arranque?

—Hemos hecho las cosas bien. Sabíamos que arrancar de visitantes es complicado porque tuvimos la experiencia del año pasado, que nos costó cuatro partidos acomodarnos. Este año, al quedar eliminados antes en el torneo local nos permitió prepararnos dos semanas más y llegar con una mejor base física, y por cómo se armó el equipo y cómo trabajamos teníamos plena confianza en que íbamos a arrancar bien. Después no sabés qué puede pasar. Nos tocaron dos partidos complicados como el de Talleres y Neptunia y el equipo demostró estar a la altura y tener el carácter para ganarlo.









—¿Tienen bien asumido el rol de que el objetivo es ascender o ascender?

—El objetivo del club no es otro que no sea ascender. Si bien es muy temprano y hay que ir paso a paso porque es un torneo más largo que el del año pasado y puede pasar cualquier cosa, es nuestro desafío. La Liga Provincial es un torneo aparte de los que son las otras competencias de básquet, es dura y aguerrida, pero tenemos un equipo muy completo. El club se ha roto el lomo para poder armar un muy buen equipo y nos llevamos bien y somos todos buena gente. Estamos entrenando para eso.









—¿Pesa ser de Paraná en la Liguilla?

—No sé si pesa, sí todos le quieren ganar a los de Paraná. A Talleres le va a pasar. También está bueno que haya otro equipo de Paraná porque eso nos va descomprimir un poco. Por eso estoy contento de que se haya sumado Talleres también.









—¿Cuáles son los rivales que van a pelear con ustedes?

—Está todo muy parejo, el año pasado surgieron algunos equipos que no los teníamos en cuenta y nosotros llegamos como candidatos y no resultó. Por eso a priori hablar de candidatos en la tercera fecha es muy apresurado. Los rivales van a ser muy duros, sí creo que el domingo ganamos un partido muy duro en la cancha de Neptunia, que no creo que muchos ganen ahí. Y fue una muestra de que estamos para pelear arriba.









—¿En lo personal qué significaría ascender con Olimpia?

—Es una tarea pendiente que tengo hace años. Yo me crié en el club y lo vivo más como hincha y me acuerdo del primer equipo que se armó para ascender y siempre nos quedamos en la puerta. Es un sabor amargo que tenemos año tras año y es una frustración, pero bueno, estoy muy ilusionado con un nuevo desafío y se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Falta mucho y hay que seguir trabajando, pero ojalá este sea el año.









—¿Qué tiene este equipo que lo ha potenciado en relación al otro?

—Se mantuvo la base del año pasado, que eso es importante. Se mantuvo el cuerpo técnico y ahora se sumó el Pipi (Vesco) que nos está dando una mano muy importante y hemos sumado jugadores de jerarquía. Tenemos hasta tres jugadores por puesto y eso genera competencia interna en el plantel, y es lo que te hace crecer día a día. Nadie tiene el puesto ganado en este equipo. Si una noche no aparecen algunos jugadores, les toca a otros y eso le hace al equipo rival las cosas muy difíciles. Tenemos muchas variantes ofensivas y al tener tanto recambio nos permite tener un plus atrás, que a comparación de otros años estábamos medio flojos. Este año no nos han superado los 75 puntos y es una buena señal.







"El objetivo del club no es otro que no sea ascender. Si bien es muy temprano y hay que ir paso a paso porque es un torneo más largo que el del año pasado y puede pasar cualquier cosa, es nuestro desafío. La Liga Provincial es un torneo aparte". "El objetivo del club no es otro que no sea ascender. Si bien es muy temprano y hay que ir paso a paso porque es un torneo más largo que el del año pasado y puede pasar cualquier cosa, es nuestro desafío. La Liga Provincial es un torneo aparte".









***

Lo que viene. La cuarta fecha de la Liga Provincial se disputará entre el viernes y el sábado. Los partidos serán los siguientes: San José -La Unión; Ferro de San Salvador-Talleres; Racing-Neptunia; Olimpia-Sportivo; La Armonía-Zaninetti;Luis Luciano-Bancario.













***

Echagüe, ante el líder



Echagüe buscará la recuperación luego de la derrota en Formosa ante La Unión. Esta noche visitará a San Martín de Corrientes, el líder de la Conferencia Norte de la Liga Nacional. El partido se jugará desde las 21.30 y será arbitrado por Alejandro Chiti y Jorge Chávez.

El elenco dirigido por Ignacio Barsanti arrancó el año con un gran triunfo ante Olímpico de La Banda el viernes como local, pero el lunes no pudo sostener el buen primer tiempo y se quedó en Formosa, donde perdió por 87 a 72.

Por su parte, San Martín de Corrientes viene de ganarle a La Unión y lleva 18 triunfos y seis derrotas en lo que va del año. En su cancha perdió un solo partido en la temporada.

Echagüe volverá a jugar en Corrientes el viernes ante Regatas.