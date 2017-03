"Se hace difícil porque es grande la ansiedad"

Los entrenamientos se realizan sin una fecha exacta de reinicio del campeonato. Esto genera incertidumbre en los jugadores de Atlético Paraná . "¿Tienen novedades sobre el certamen?", pregunta más de un jugador a los cronistas que se hicieron presentes ayer en el entrenamiento que realizó el Decano en el estadio Pedro Mutio. Más allá de los rumores los protagonistas tratan de aislarse de los rumores. Apuntan a enfocarse de lleno a la difícil misión que asumirán una vez que la redonda comience a rodar por los porotos.





"Se nos hace difícil porque es muy grande la ansiedad", confesó Darío Ortiz, entrenador del elenco de barrio San Martín. "Cité el 5 de enero a los jugadores y se van a cumplir tres meses del último partido que disputamos por el campeonato. Es muchísimo tiempo para el jugador profesional. La vamos llevando con amistosos aunque este fin de semana no creo que disputemos uno porque esto es muy raro y pueden anunciar que el campeonato se reanude a mediados de la próxima semana y no debemos correr ningún riesgo. El jugador te vuelca siempre la ansiedad y por suerte los amistosos ayudan a convivir con este presente", añadió el Indio.





Ortiz lleva varios años vinculados al fútbol . Desde su etapa como jugador en Gimnasia La Plata hasta que se calzó el buzo de entrenador después de su retiro de la práctica profesional. En los distintos procesos transitó por distintas crisis, pero ninguna se asemeja a la que atraviesa actualmente el fútbol argentino.





"Esto que vivimos ahora ha superado todo. Lo único que se piensa son sus intereses. Los clubes no siguen haciendo las cosas bien porque reclaman un dinero, pero siguen incorporando. Argentinos Juniors, con quien no tengo nada, debe 90 millones de pesos y sin embargo sigue sumando jugadores. Con esas cosas esto no va a cambiar nunca. Quienes están postulándose para presidir la AFA son los mismos que estaban cuando yo era jugador. No veo una renovación. Ojalá hagan las cosas bien, pero con este tipo de torneo y estas decisiones están alejando a los clubes del interior", disparó.





Al momento de responder si es optimista con que el escenario se modifique, mencionó. "Si se empieza a castigar con quita de puntos o medidas drásticas cuando no se realiza el pago de haberes de jugadores, sí va a cambiar. Sino todo va a seguir igual", indicó. "Si se realiza la Súperliga la diferencia económica va a ser monstruosa. Las entidades tienen que ser prolijas. Estoy en un club que, gracias a Dios, no presenta problemas. Vivo hablando con jugadores, exjugadores, entrenadores y me dicen que lo que vivimos nosotros pasa en pocos lugares, cuando debería ser lo normal. Ha cambiado todo ya que lo normal es anormal", cerró.









***

Diagnóstico









Conforme con el plantel. Con la llegada de Tomás Bolzicco se cerró el plantel de Atlético Paraná que competirá en lo que resta de la temporada. "Tomás (Bolzicco) es muy parecido a Cadenazzi que es lo que quería porque no tenía a alguien con esa característica. Se fue Alzugaray pero lo estoy utilizando a Piris de extremo porque ataca muy bien. Estamos viendo otras posiciones. Si jugamos de local a Rancez va a jugar de lateral para que no baje Ekkert y armar casi una línea de tres. Estamos viendo variantes", analizó.