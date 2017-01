Se fueron esta semana dos íconos del cine

El legendario actor británico John Hurt murió el viernes, a los 77 años, tras luchar contra un cáncer de páncreas. Había nacido un 22 de enero, en la ciudad inglesa de Derbyshire, y pasará a la historia del séptimo arte por sus papales en películas como El hombre elefante, El expreso de media noche, El espía que sabía demasiado, Alien y la saga Harry Potter, entre otras.Lo lanzó a la fama su papel en el filme Un hombre para la eternidad, aunque seis décadas de actor lo habían convertido en un personaje admirado y querido del Reino Unido."Es fatástico", había dicho en octubre de 2015 cuando los médicos le dieron de alta por el cáncer contra el que venía luchado desde hacía mucho tiempo. En ese entonces, se manifestaba encantado por el futuro.En julio de ese mismo año, Hurt –que fue nominado dos veces para el premio Oscar– había recibido el título honorario de Caballero, que la reina Isabel concede a ciudadanos de gran relevancia.En 2011, fue Ollivander en Harry Potter y las reliquias de la muerte y en 2005, Adam Sutler en V de venganza.Dejó varias películas listas, como Darkest Hour, My Name Is Lenny y Damascus Cover, que ahora serán estrenadas de forma póstuma.Asimismo, tiene un papel en la cinta Jackie, protagonizada por Natalie Portman y nominada al Oscar.La francesa Emmanuelle Riva, actriz que tuvo una larga carrera y dejó huella como musa de los directores Alain Resnais y de Michael Haneke, murió el viernes, en París, a los 89 años.El fallecimiento de Riva, al igual que el de Hurt, fue a causa del cáncer.La actriz se había manifestado muy discreta sobre su enfermedad y había querido seguir trabajando en la actuación.El año pasado rodó una película en Islandia, luego representó un espectáculo en Roma y seguía barajando numerosas propuestas que le llegaban, según el periódico Le Monde, de Francia.Las dos películas que marcaron su filmografía se sitúan al comienzo y al final de su carrera. Se trata de Hiroshima mon amour, de Alain Resnais, que se estrenó en 1959, y de Amour, de Michael Haneke, que aquí se vio en 2012.Con la cinta de Haneke ella fue galardonada con el premio César a la mejor actriz.