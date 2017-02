Se espera mucho calor para el fin de semana largo de Carnaval

La elevada sensación térmica seguirá reinando en todo el país durante el fin de semana largo de Carnaval, que tendrá "tormentas aisladas" en el final de las tardes desde el sábado hasta el martes, asociadas a las altas temperaturas, humedad e inestabilidad, según el pronóstico extendido elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).





"Vamos a seguir con elevada sensación térmica desde el norte patagónico hasta el extremo norte del país, y la masa de aire cálido y húmedo que la produce no va a cambiar hasta por lo menos la mitad de la semana que viene", dijo a la agencia Télam Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del SMN.





"Las elevadas temperaturas y el calor de la masa de aire, más la humedad y la inestabilidad, favorecerán el desarrollo de tormentas aisladas en las tardes y noches", agregó.





Para las localidades de Gualeguychú y Corrientes -epicentros del carnaval en el Litoral del país- se esperan "buenas condiciones de tiempo" para todo el fin de semana largo, con "mucho calor y humedad" y temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 33 grados.





"El martes tiene mayor riesgo de tormentas pero, como todo el centro y norte del país, siempre estaremos inmersos en una masa de aire calurosa y húmeda que, con el calentamiento del día, puede generar tormentas chiquitas pero intensas de forma aislada" entre la mitad de la tarde y la medianoche, aseguró Fernández.





Este es el pronóstico oficial para Paraná

mapa.jpg



En la Costa Atlántica, otro de los destinos preferidos para unas minivacaciones de carnaval, proseguirá el calor (máximas de entre 30 y 31 grados), pero con no tan buenas condiciones climáticas, dado que se esperan lluvias y tormentas, por períodos, para los cuatro días. Fernández explicó que como en la región de la Costa hay un frente frío estacionado al sur de la provincia de Buenos Aires, "si (éste) se desplaza más al norte o el sur puede haber un cambio en este pronóstico, y pueden producirse otros períodos de lluvia y descenso de temperatura". "Del frente frío hacia al sur, se comporta como una masa de aire sin características destacables, pero de allí hacia al norte predominan características tropicales: de que lado del frente quede la Costa dependerá que se cumpla o no este pronóstico, que prevé que el frente frío no la alcance", graficó. En las provincias de Salta y Jujuy, donde tendrá lugar el próximo viernes el desentierro del carnaval norteño, habrá buen tiempo por la mañana y la primera tarde, y tormentas por las noches, lo que "es normal en esta época del año". Las tormentas serán "dispersas pero pueden ser localmente intensas", y las temperaturas máximas superarán los 35 grados. Con respecto a las sierras de Córdoba y San Luis, "las tardes activarán tormentas por el mismo fenómeno" que afecta al noroeste: "la inmersión en una masa de aire cálido, con temperaturas elevadas que oscilarán entre 30 y 35 grados, y elevada sensación térmica". "Entre el lunes y el martes, las tormentas se van a generalizar en todo el territorio de la provincia de Córdoba", dijo. En tanto, en Mendoza y la zona cordillerana se producirán máximas de entre 35 y 40 grados, con "tormentas todos los días en horas de la tarde", cuya probabilidad de ocurrencia se acrecienta entre el sábado y el lunes. Por último, el centro de la región patagónica presentará "buenas condiciones generales de tiempo", con temperaturas cercanas a los 30 grados; pero habrá lluvias y lloviznas casi todos los días en el extremo sur del país.

