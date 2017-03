"Se destruyó un plan educativo, pero no se lo reemplazó por otro"

Lo atamos con alambre. Una vez más, aunque de modo especialmente más grave y preocupante por tratarse de la educación , se apeló a improvisar la solución de un problema, para salir del paso. Convocar a voluntarios para dar clases es una medida que llevó a límites inimaginables una confrontación gremial y política, que hace confundir la frontera entre la realidad y la ficción.

La propuesta resulta tan alarmante, que desorienta en torno al rumbo futuro del sistema educativo. Pero es una muestra más del caos, confusión o desinterés de una crisis que lleva mucho tiempo, y que no toca fondo.

La discusión salarial docente se ha convertido en el tema central de debate en los últimos años. Y con altibajos en esa justa lucha, nunca encontró una solución definitiva.

El huevo o la gallina. Maestros desprestigiados, con baja formación continua, yendo de un lado para el otro tratando de tomar más horas para engrosar el salario, y niños con escasa formación, con pocos días de clases, con severos problemas de aprendizaje. Problemas presupuestarios, dificultades edilicias y falta de planificación de políticas.

Entre el deseo y la necesidad. Todos, unos y otros, quieren que se inicie el ciclo lectivo 2017. Sin embargo, el trazado del calendario anual derivó en que más allá del paro, en muchos cursos de escuelas en Entre Ríos ya se había resuelto no iniciar las clases, para darle más tiempo a los recuperatorios, con la autorización del Consejo General de Educación (CGE). La vuelta a las aulas, para muchos –y no por la protesta gremial– será el lunes 13 de marzo. Los 180 días de clases, previstos por ley nacional, hayan o no paros, ya eran así incumplibles en 2017.

Las culpas de unos, las obligaciones de otros. El reclamo gremial pierde consenso y apoyo, no por sus fundamentos, sino por sus metodologías, que han hecho una enorme contribución al deterioro del sistema educativo. En el inicio del ciclo lectivo, volverá a exhibirse crudamente la diferencia entre la escuela pública y la privada. La migración hacia el ámbito privado, iniciado y acelerado en los últimos 20 años. Hay escuelas públicas con aulas despobladas, cursos con menos de una decena de alumnos, que llevó a que el año pasado, el gobierno provincial pretenda recategorizar establecimientos; el gremio se opuso, porque ello llevaría a la eliminación de muchos cargos.

En el vaciamiento de la escuela pública confluyen todas estas motivaciones, pero hay una por encima de todas las demás: los constantes paros docentes llevan a que los padres cambien de escuelas a sus hijos; quieren que tengan clases.

En este repetido marco, arrancará hoy –con plan de protesta en todo el país–, el ciclo lectivo 2017.





Punto de vista

Para analizar y reflexionar sobre la marcha de la política educativa, y sobre lo que está pasando, UNO entrevistó a la investigadora del Conicet, docente de distintas casas de altos estudios, y quien tiempo atrás, tuvo a su cargo un Posgrado sobre Políticas Públicas en Educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Susana Finquelievich.

Habló de "atentar contra el derecho constitucional de huelga", a propósito de la convocatoria a voluntarios para dar clases, que pretendió impulsar los sectores más alineados al macrismo, en la alianza Cambiemos.

Especializada, entre otros temas, acerca de la sociedad de la información y el conocimiento, también criticó la falta de explicitación de una política pública específica de educación en el país. "Se destruyó un sistema vigente, por el discurso de lo vamos a reemplazar por otro, pero no ha sido reemplazado", y acotó: "Si hay políticas implícitas, entonces no hay evaluación posible, porque no hubo tampoco metas para verlas. Esa es una actitud no republicana, diría autoritaria".

Y finalmente cuestionó la concepción actual de las autoridades de Educación y de Ciencia y Tecnología, que distinguen a la ciencia entre útil e inútil, según genere o no empleo.

–Como especialista en Educación, ¿qué opinión le merece la propuesta de convocar a voluntarios para que dicten clases, como medida para contrarrestar el paro docente?

-Esta idea para romper una huelga, no va con los derechos constitucionales, creo que es un atentado al derecho a huelga que tenemos. Porque entonces, ¿qué pasaría en una eventual próxima huelga de policías? ¿Convocarán a voluntarios para que sustituyan a policías? Es ir contra un derecho constitucional, primero. Segundo, me parece una irresponsabilidad, es irresponsable llamar a cualquiera: en una escuela, en general no entra cualquiera, solo docentes, preceptores, padres de alumnos y alumnos; otras personas en general no están autorizadas a entrar porque sí a una escuela, por el mismo cuidado de los chicos, que no haya gente incluso que sea pedófila o abusadora de niños.

Pero aparte de estas consideraciones, me parece un absoluto destrato hacia los docentes, porque es como decir que cualquiera que se presente puede ser docente. No importa cuánto uno sepa de un tema. Yo sé de Sociología, pero aunque sea maestra normal nacional, no tendría mucha idea de pararme frente a una clase y enseñarle Sociología a los chicos, porque todo eso requiere preparación especial, didáctica, psicología, un trabajo muy fino y especializado como hacen los docentes. Entonces me parece una absoluta desconsideración.

El llamado a los voluntarios es en realidad una actitud de verdadero trasfondo político. Es una actitud de irrespeto a la profesión docente, y también significa un gesto político: porque es obvio que voluntarios por unos días no van a servir para nada, ni van a poder enseñar. Es un movimiento político.

-Teniendo en cuenta que se ha especializado en nuevas tecnologías, en uso de redes sociales, ¿qué evaluación hace del impacto que ha tenido esa campaña?

-En las redes sociales hay voces a favor y en contra. Fue útil que se detectara que el origen de esos twitter era un militar retirado, con clara posición política. Realmente en las redes, así como hubo 60.000 voluntarios, hubo también una gran reacción contra eso, y una gran objeción frente a este "voluntariado", porque si los hay, que vayan y arreglen las escuelas, pongan calefacción, y demás. Las redes sociales también han ridiculizado esa idea.

Es decir, sirve para una cosa y para la otra. He visto mucha reacción contra ese voluntariado.

-¿Cómo observa el sistema educativo del país, en este nuevo inicio conflictivo del ciclo lectivo, con un gobierno que ya cumplió más del 30% de su mandato?

-En este momento no hay política pública específica de educación en el país. Hay una política implícita, que no se dice. Cuando se destruyó Conectar Igualdad y que se echó a gente que sabía, se sacó afuera al saber, y se puso a una cantidad de gente que no tenía idea. Ese programa, que tenía sus pro y sus contra, fue innovador en la educación argentina, no solo porque repartía computadoras, sino por toda la formación docente que se hacía a docentes y alumnos, y por todos los contenidos que se produjeron.

Se destruyó un sistema vigente, por el discurso de lo vamos a reemplazar por otro, pero en realidad no ha sido reemplazado por otro. O sea, uno hubiese estado de acuerdo si se hubiese hecho una evaluación del programa Conectar Igualdad, enumerando problemas, que los tenía, y antes de desmontarlo planificar otro, cosa que cuando lo desmontemos inmediatamente tengamos otro mejor. ¿Qué es un programa mejor? El Conectar ponía el acento en la e-inclusión, más que en la calidad educativa; era también uno de esos problemas. Entonces vamos a poner el acento en la e-inclusión y en los contenidos, elevando la calidad educativa.

Ahora en cambio, están sacando materias que tienen que ver con el arte, con las ciencias sociales, con filosofía; están desnudando la educación de todo aquello que no sea educación práctica, o lo que acá llaman "útil". Eso tiene que ver también con lo que se está haciendo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología: al distinguir la ciencia entre útil e inútil. El ministro de Educación (Esteban Bullrich) ha calificado como ciencias útiles aquellas que producen empleo; entonces el físico Juan Maldacena, que es uno de los orgullos argentinos, que investigó sobre agujeros negros entre otras cosas, sería un inútil. Conozco cantidad de gente que está investigando en las ciencias médicas y biología, sobre Alzheimer y memoria, que serán útiles cuando sean aplicadas. Y sin embargo pasarían a ser no útiles porque no están generando empleo en estos momentos.

Eso es altamente destructivo para la educación y para la ciencia de este país. Porque creo que el sistema educativo y científico-tecnológico están absolutamente ligados. Entonces ambos están siendo destruidos de modo que tengamos una población poco educada, poco investigadora, y dependiente de la importación de soluciones científicas y tecnológicas.

En los últimos años Argentina, ha producido con presupuestos bajísimos, descubrimientos muy importantes. Ahora olvidémoslo, porque no va a seguir produciendo.

-Sin embargo, el conflicto por el salario docente viene de varios años.

-Hay un problema que depende de una cuestión presupuestaria, pero los presupuestos dependen de qué prioridades tenemos, para dónde se asignan mayores partidas presupuestarias, dentro de lo que uno tiene. Hace muchos gobiernos que la educación ha sido deslegitimada y no es casual que año tras años se produzcan paros docentes, que en mi opinión personal no sirven para nada porque la secuencia es paro, carpa, no se elevan los salarios... No solo son los sueldos de los docentes, deberíamos pelear por elevar la educación, que es formar continuamente, a lo largo de toda la vida, formación continua de los docentes, actualización en las distintas técnicas. Estamos hablando de darle las condiciones para trabajar con confort, que no sean docentes taxis que van corriendo de una escuela a otra para completar el sueldo; hay docentes que no tienen tiempo para corregir o estudiar. Entonces no es solamente los salarios, hay que revisar toda la condición del docente, pero primero debemos revisar qué importancia le atribuimos a la educación en las políticas públicas. De uno a 10, creo que le estamos asignando un 3.

El gobierno anterior había planteado una política educativa explícita. Puede uno estar de acuerdo o no. ¿Por qué es importante plantear una política explícita'? Porque uno sabe lo que se propone el Gobierno y si se propone determinadas metas, el ciudadano luego puede decir se cumplieron o no esas metas. O puede evaluar alcances y logros de esas políticas.

Si todo eso se hace bajo cuerda, si son políticas implícitas, entonces no hay evaluación posible, porque no hubo tampoco metas para verlas. Por otro lado, estamos en una república, donde el ciudadano tiene derecho a recibir información de su gobierno; tenemos derecho a saber qué políticas quiere y va a implementar el Gobierno en educación, pero no lo sabemos. Esa es una actitud sumamente no republicana, diría autoritaria.