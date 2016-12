Se despidió de 2016 con amigos y sponsors

Joel Gassman cumplió ayer con el último acto de 2016. Fue arriba del ford de TC Pista en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos. Allí, en una jornada sofocante, pero distinta y emocionante, el crespense desarrolló el tradicional Sponsor Day que realizan los pilotos y que consiste en agasajar a los auspiciantes y amigos que estuvieron bancando la parada durante toda la temporada. Hubo buena bebida y comida y no faltó el ruido, claro. Cada uno de los presentes se dio el gusto de experimentar un giro con el piloto del equipo del Gurí Omar Martínez. Una experiencia única e inolvidable. Ovación estuvo en el CVE y dialogó con el entrerriano de 24 años. "Hace calor, pero la estamos pasando lindo con amigos y sponsors. También están los amigos periodistas, así que estamos pasando una buena jornada", confesó Gassman, quien además ayer estuvo acompañado por su grupo familiar.





El crespense terminó 12º en el campeonato del TC Pista (la telonera del TC), su mejor posición fue un tercer lugar (Olavarría), completó 16 asistencias y cosechó a lo largo del año 392 puntos ingresando a la Copa de Oro en busca del campeonato. Él mismo hizo su balance y fue honesto con lo producido: "Fue un año regular. Nos planteamos ingresar a la copa y lo hicimos, pero fue muy al límite. La verdad pensábamos estar un poco más holgados en la etapa regular y a la hora de enfrentar la copa por el campeonato no estuvimos a la altura de las circunstancias. Creo que hay cosas para replantearnos como equipo y yo como piloto. Para el año que viene considero que vamos a tener una mejor oportunidad para estar más arriba".





Joel Gassman tenía en mente una clase de temporada, pero el año se fue deshilachando con el pasar de las fechas y todo se hizo cuesta arriba. "Costó mucho porque a principios de año nos propusimos estar entre los 10, firmes todo el año. Empezamos bien la temporada hasta la primera parte, pero después las cosas se fueron complicando. No pudimos seguir con ese desarrollo, con el que venía teniendo y obviamente que no me sentí cómodo y no estuve a la altura de los hechos como piloto. Se notó y terminamos 11º en el campeonato", enfatizó sin pelos en la lengua.





Más allá del puesto final en este 2016, durante el año hubo una alegría y una satisfacción personal. "Lo mejor se dio al principio del año en cuanto a rendimiento individual y del equipo también. El pico de rendimiento y la alegría fue cuando pude terminar en el podio en Olavarría y luego correr los 200 kilómetros con el TC. Ese fue el momento más importante del año para nosotros".





Número 28. Así finalizó su andar en la clase 2 del TN. "En el TN fue difícil edificar un proyecto porque debutamos. Si bien tuvimos resultados parciales muy buenos, no pudimos redondearlos en un resultado final y eso hizo que terminemos 28º".