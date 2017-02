Se declaró abstracto y finalizó el juicio político a Chiara Díaz

El Senado constituido en Corte de Justicia declaró abstracto el juicio político contra el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Alberto Chiara Díaz y cerró el proceso, luego de la presentación de la renuncia del magistrado y su aceptación por parte del gobernador de la provincia.





El diputado Diego Lara (FpV), en representación de la acusación, pidió que se remitan las actuaciones a la Justicia ordinaria para que analice la posibilidad de una pesquisa penal. Sin embargo, por unanimidad los senadores aprobaron que se apruebe la resolución prevista y sólo se declare abstracto el proceso.





"Parece que la toga les proporciona la facultad de que otros poderes del Estado no les revisen su conducta", se quejó el diputado Lara cuando concluía su alocución frente a la Corte de senadores. En su rol de fiscal, Lara cuestionó una suerte de aura que protege a los integrantes del Poder Judicial de responder como cualquier ciudadano común ante un cuestionamiento determinado.

En su discurso, Lara destacó que pese a devenir abstracto el juicio político, "el procedimiento fue histórico"; dijo que "la parte acusadora llevó a cabo un trabajo para que los entrerrianos tengan mejor justicia"; que "la responsabilidad del ex vocal estaba probada por la profusa prueba" pero que eso "no coincidió con el casi simultáneo caso de (Claudia) Mizawak", contra quien "que no existían elementos de prueba que ameriten formular una acusación que no estaba debidamente fundamentada y por lo cual hubo dos dictámenes", transcribió Análisis Digital.





"Esto permitió que la sociedad entrerriana ponga la mirada en el Poder Judicial", sostuvo Lara y agradeció a los miembros de la comisión que preside "por su trabajo y compromiso". El diputado recordó cuando se lo invitó a Chiara Díaz para ejercer su defensa y calificó a su exposición de "dubitativa, errática y hasta agresiva". Cuestionó que el ex vocal haya atacado a Mizawak y hasta los diputados para defenderse. "Nos dejó con un sabor amargo", acotó.





"En este corto e intenso plazo, escuchamos a la ciudadanía entrerriana que nos pedía castigo para que sirva de ejemplo, para que los funcionarios públicos sepan que pueden ser sancionados. La sociedad entrerriana pretende que el poder Judicial cumpla con lo que tiene que cumplir. Creo que a todos los cargos formulados contra el ex vocal los hubiésemos probado y eso sería motivo de sanción", elucubró y ahondó: "Hubiésemos probado que Chiara Díaz se ausentó cientos de veces de su función, que argumentó causas falsas para cobrar viáticos, que percibió viáticos doblemente, que hizo abandono de jurisdicción y que se autoasignó viáticos".





Lara señaló sentirse "sorprendido" porque Chiara Díaz no se sujetó al proceso y "optó por la opción de chicanearlo". También cuestionó que el ex vocal haya presentado certificados médicos, que su defensa técnica no se haya presentado y que haya renunciado a su cargo. "Como acusación no queremos dejar la imagen que todo esto quedó en la nada, sino que él renunció por todo esto", sentenció y reclamó que todas las actuaciones sean remitidas al MPF.

A su turno, el senador por el bloque Cambiemos, Raymundo Kisser, criticó la exposición de Lara. "No me imaginaba que asistiríamos a un virtual alegato de la comisión acusadora. Pensé que sólo íbamos a tratar el decreto de aceptación de la renuncia del ex magistrado", dijo el legislador.





Más adelante rechazó "valorar la prueba porque no corresponde, porque no se llegó a esa instancia" y asentó: "Nos oponemos a que se corra vista al Ministerio Público Fiscal. La norma dice que esa posibilidad existe sólo cuando hay una pena establecida por el juicio político, pero acá no llegamos a esa instancia. Entonces tenemos que limitarnos a resolver la renuncia y todo lo demás que ocurra por la vía pertinente".

En similar sentido se pronunció el senador por el FpV, Ángel Giano. "Estamos clausurando este proceso que será sometido a votación. Acá se respetaron las reglas del debido proceso y creo que el juicio político no fracasó sino que fue todo un éxito. Ahora tenemos el desafío de sancionar una ley que regule el juicio político en la provincia", propuso y pidió aprobar la resolución consensuada por la Corte de senadores para finalizar el proceso.