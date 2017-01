Scacchi: "Lo primero que hice fue llamar a mis padres"

Jugar con amigos; viajar a Europa y enfrentar a las grandes potencias y vestir la camiseta de la Selección. Todo lo que puede soñar un gurí cuando empieza a practicar un deporte se resume en la introducción. Y el sueño se cumplió para tres chicos de Paraná. Ignacio Varisco, Juan Cruz Scacchi y Lautaro Pividori viajarán hoy a España donde comenzarán una prestigiosa gira la Selección Argentina de Básquetbol U16.

Los chicos quedaron entre el plantel de 14 jugadores que participarán de la gira internacional que culminará con el International Tournament de Turquía.

Antes de partir, los tres jugadores de la capital entrerriana hablaron con Ovación de las sensaciones. Contaron con quién compartieron la designación que se conoció hace un par de días, hablaron de la competencia y de las aspiraciones personales.

"Fue un período de muchos nervios antes de que designaran a los jugadores que iban a viajar y una vez que dieron la lista, llamé a mis papás, les conté y fue un momento muy emotivo", manifestó Juan Scacchi, el jugador de Echagüe de Paraná, acerca de los días en la concentración con la Preselección y sobre el momento más esperado.

Por su parte, Lautaro Pividori confesó que vivió los entrenamientos previos con "mucha ansiedad, más allá de estar "tranquilo" por su rendimiento y por haber dado todo en las prácticas. "Siempre te da nervios saber si estás o no en el equipo, y cuando me enteré llamé a mis padres y ahí me emocioné mucho", relató el jugador de Paracao.

En tanto, Ignacio Varisco coincidió en que en los últimos días estuvo "muy ansioso". "Es un viaje único, muy importante por la experiencia que vivís", subrayó. Al igual que sus compañeros, apenas pudo agarrar el teléfono y llamó a su familia. "Cuando me enteré los llamé a mis padres y ellos a toda mi familia", contó.

La Selección Argentina tiene previsto llegar mañana a Madrid, donde disputará un amistoso con el Real, luego seguirá su recorrido por Serbia, donde jugará dos amistosos con la Selección, una de las grandes potencias. Mientras que el 29 de enero comenzará a disputarse el Torneo de Turquía, donde se medirá con las mejores selecciones del mundo (Alemania, Bulgaria, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Francia, Serbia, Letonia, Georgia, Turquía U15 y U16)

Para Lautaro Pividori este tipo de torneos "significa mucho". "Es una gran experiencia, no solo en lo basquetbolístico porque nos vamos a enfrentar a equipos iguales o superiores, sino el hecho de viajar a otro continente porque no sé si se me va a dar otra posibilidad en la vida", señaló el base. Y confió en que pueden conseguir buenos resultados. "Espero que podamos dar mucha pelea e incluso llegar a lo más alto y entrar entre los cinco o hacer podio", afirmó.

Al mismo tiempo Juan Scacchi remarcó que "es algo muy lindo poder llevar esta camiseta y dejar al país en lo más alto".

Por su lado, el alero de Echagüe no le teme a las grandes potencias y dijo que se imagina jugando "de igual a igual". "Tenemos un gran equipo para hacerle frente a todos y vamos a aprender mucho de los otros equipos, porque cada plantel tiene algo bueno para rescatar", apuntó Varisco.

EL OBJETIVO FINAL. Entre otros aspectos los tres jugadores desearon que este sea el punto de partida para llegar a ser profesionales y, porqué, no jugar en la NBA. "Mi sueño es llegar a las grandes Ligas, Europa o la NBA", sostuvo convencido Juan Scacchi.

A su turno, Ignacio Varisco, no se quedó atrás. "Mi sueño como jugador de básquet , primero es mejorar todo lo que pueda para poder jugar en las mejores ligas. Ya sea la Liga Nacional o la Liga Europea, por cómo es el ambiente, y sería un gran paso jugar en la NBA. Y por supuesto jugar con la Selección", comentó.

Por su parte Lautardo Pividori manifestó que su objetivo es "dedicarse" al básquet y "llegar a lo más alto".