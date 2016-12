Sanatorios no podrían afrontar el pago de salarios y aguinaldo si el Iosper no cancela una deuda

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) había advertido a través de una solicitada publicada días atrás en los principales matutinos de la provincia acerca de las dificultades económicas-financieras que atravesaba el sector. Se hablaba de una "severa crisis", pero también de la deuda que mantenía el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) con la entidad que representa a 54 clínicas y sanatorios en toda la provincia. En realidad lo que se estaba reclamando era un "pasivo vencido", tal como se informó desde la institución a UNO. No pasó mucho tiempo hasta que las partes se sentaron a la mesa de negociaciones para hacerle frente a este preocupante diagnóstico. "La semana pasada achicó un poco la deuda vencida, pero seguimos en este atraso del pago de la obra social provincial, que va a repercutir seguramente ahora porque se vienen los aguinaldos, , el aumento de este mes, el otro sueldo y el tema del bono por el cual se tomó una decisión a nivel nacional de pagarlo. Se va a hacer sumamente difícil", aseguró a UNO el presidente de la Acler, Víctor Lozze.





El médico reconoció que la cancelación de una parte de la deuda ayudó a oxigenar en parte las finanzas, pero que no alcanza todavía para cubrir los costos. "Se trata de un anticipo del mes de octubre, que representa alrededor de 15 millones de pesos en concepto de prestaciones brindadas a los afiliados del Iosper. Al día de hoy la deuda pendiente también oscila en 15 millones de pesos aproximadamente", explicó el empresario.





Al evaluar todo lo que significa el mantenimiento de cada sanatorio, Lozze afirmó que se destina un 65% para cubrir el costo de la mano de obra. Puso de manifiesto que la tarea del personal "es intensiva"y "se desarrolla las 24 horas".





"Acá no hay feriado, sino que los feriados pagamos doble, porque no hay manera de que no se trabaje. No puedo como lo hace un negocio habitual cerrar los sábados a la tarde, no trabajar los domingos, si el feriado es largo cierro y apago la luz. Está todo listo para lo que haga falta. Entonces el costo es importante", acotó.





Como vocero de la Acler aclaró que "puede haber clínicas"que estén atrasadas en el pago de salarios a los trabajadores. "Estamos tratando de que nuestros deudores nos cumplan", aclaró el directivo. En ese marco reconoció que el 50% de la facturación de un sanatorio corresponde a las prestaciones que abona el Iosper, por lo que las negociaciones son constantes para llegar a un entendimiento. "Así todos los otros me paguen todo lo que me deben, si el Iosper no me cumple me falta plata", enfatizó.





"Yo sé que el Iosper está haciendo el esfuerzo mayor para conseguir el dinero, porque el problema del dinero Iosper lo tiene porque el que le tiene que cumplir con los aportes es el gobierno. Sucede que siempre el Estado está atrasado en los pagos", deslizó. Lozze indicó que pese a estas dificultades el canal de diálogo con el Iosper siempre está abierto y los encuentros entre las partes se realizan en forma periódica.





Sobre la posibilidad cierta de afrontar el bono de fin de año, el directivo aseguró que se trata de un compensación de 2.000 pesos que se abonará por única vez y que se acordó con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa). "Si me preguntás hoy, no hay plata para pagarlo, no estamos en condiciones", se sinceró. Respecto del sueldo anual complementario dijo que se pagará entre el 22 y el 24 de diciembre. "En eso los sanatorios van a tratar de cumplir, pero siempre con las dificultades de las que estamos hablando", planteó.













***

El trabajador como fusible













La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), seccional Entre Ríos, reconoció su preocupación por el cuadro de situación expuesto por la Acler, con quienes mantuvieron una reunión la semana pasada. Allí se pusieron en conocimiento del grave déficit que enfrenta la institución, lo que termina repercutiendo directamente en el último eslabón de la cadena que son los trabajadores. "Queríamos conocer el porqué de esa postura y la advertencia de que no iban a pagar los sueldos. Nuestra posición como gremio es exigir el pago en tiempo y forma de los sueldos, del bono, del aguinaldo, porque si dicen que las clínicas están mal, los trabajadores estamos peor", detalló a UNO la secretaria general de ATSA, Mariela Ponce.





La dirigente y referente de la Agrupación Juana Azurduy anticipó que pedirán una audiencia con el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, para que se hagan gestiones en función de regularizar el pago del Iosper con las clínicas y sanatorios. "Reclamamos que sea antes del 18, cuando comienza el asueto y evitar la problemática que plantea la Acler. Todavía no hemos tenido respuestas de las autoridades políticas", puntualizó la gremialista.





Si bien explicó que no se registran actualmente atrasos salariales de las empresas, Ponce alertó sobre el incumplimiento que existe con los trabajadores del hospital de la Baxada de Paraná, a quienes se les adeuda haberes del mes de noviembre. Para atender esta problemática hoy se llevará a cabo una reunión con los damnificados, donde se analizarán posibles medidas de acción. Por otra parte, destacó el esfuerzo de la clínica Río de Paraná por regularizar su situación salarial con los trabajadores, a partir de un plan de pago que se firmó en la secretaría de Trabajo. Mencionó que las clínicas del interior de la provincia vienen cumpliendo en término con el pago de haberes. "La Acler nos dijo que el Iosper les debe desde julio y que no han tenido respuesta. El aguinaldo se tendría que pagar después del 14", acotó.









***

Los bonos de fin de año firmados por la Fatsa









La Fatsa rubricó con las distintas cámaras empresarias los bonos de fin de año que corresponden a los distintos Convenios Colectivos de Trabajo. El 122 es el que nuclea a clínicas y sanatorios, porque el que se pagará en diciembre es una compensación económica de 2.000 pesos, con carácter no remunerativo. Otro de los convenios firmados es el 108 que presenta las mismas características que el anterior y que alcanza a trabajadores de Centro de Diagnóstico y Tratamiento; el 120 que corresponde a Droguerías y a Distribuidoras Farmacéuticas, cuyos trabajadores percibirán un bono de 4.000 pesos en dos tramos: el primero se hará efectivo en diciembre y el segundo en febrero.

El beneficio extraordinario también comprenderá a los agentes de Emergencias Médicas, contemplados en el convenio 459, que también cobrarán 2.000 pesos; el 107 de Mutualidades de 2.000 pesos. "Falta cerrar el convenio que abarca laboratorios de productos medicinales, que es el 42/89. Hoy -por ayer- estábamos llamando a nuestra Federación para saber si teníamos novedades", confirmó Ponce.

Según estimaciones realizadas por el gremio, en la provincia son 2.800 los trabajadores afiliados a la ATSA, mientras que otros 3.000 se encuentran fuera de la órbita gremial.