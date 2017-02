Sale de gira esperando el regreso del torneo

La constante postergación de la reanudación del fútbol argentino en las principales categorías motivo la reestructuración de los trabajos de pretemporada de todos los cuerpos técnicos. La premisa de los entrenadores es darle rodaje futbolístico a sus dirigidos. Sumar la mayor cantidad de minutos de juego es vital para llegar en óptimas condiciones a disputar el primer encuentro oficial del año.





Pensando en ese desafío, Patronato salió ayer de gira. El Rojinegro se trasladó a la capital correntina donde formará parte de la Copa de Verano 2017. El certamen estival que comenzará esta tarde-noche, se extenderá hasta el jueves, se desarrollará en el estadio Leoncio Benítez y contará con la participación de Boca Unidos, el organizador del certamen, Crucero del Norte de Misiones y Atlético Rafaela.





El elenco de barrio Villa Sarmiento será uno de los encargados de cortar la cinta en este certamen. Desde las 19 enfrentará a Crucero del Norte. Este será el quinto ensayo que disputará el Santo. Los resultados le brindaron tranquilidad al entrenador Rubén Forestello, dado que sus dirigidos celebraron tres victorias (Derrotó 2 a 1 a Rosario Central, 2 a 1 a Unión de Santa Fe y 3 a 1 a Atlético Rafaela) e igualó en el restante cotejo (1 a 1 ante Colón). El Negro buscará una victoria que le permite ingresar en la búsqueda del trofeo. En caso de lograr el éxito esta noche, disputará la final ante el ganador del dueño de casa y La Crema rafaelina (Ver la otra historia).





El plantel paranaense realizó ayer por la mañana una práctica después de haber sido licenciado durante el fin de semana. En el entrenamiento realizado en el estadio Grella Forestello ordenó trabajos con balón en espacios reducidos. Del mismo no solo formaron parte quienes se trasladaron a Corrientes, sino también aquellos jugadores que no fueron incluidos en la lista. Dentro de los futbolistas que actuaron con normalidad pero no fueron convocados se destaca Marcos Maydana, quien volvió a trabajar con normalidad luego de haber sufrido un esguince en su tobillo izquierdo.





La delegación que emprendió viaje al mediodía: Sebastián Bértoliy Federico Costa (arqueros); Walter Andrade, Iván Furios, Abel Masuero, Lautaro Geminiani, Renzo Vera, Lucas Márquez y Bruno Duarte (defensores); Tomás Spinelli, Marcos Minetti, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Nicolás Bertocchi, Damián Arce, Mauro Marconatto y Gabriel Graciani (mediocampistas); Lautaro Comas, Alejandro Gagliardi, Gabriel Vargas, Fernando Telechea y Matías Quiroga (delanteros).





Por su parte, Agustín Bossio, Emanuel Alarcón, Marcos Maydana, Yamil Silva, Matías Garrido, Milton Aguilar y Mauricio Carrasco no fueron citados y se moverán en la capital entrerriana.





El Colectivero. Crucero del Norte es un viejo conocido de Patronato. El Rojinegro y el Colectivero se enfrentaron en reiteradas ocasiones y en tres categorías diferentes. El presente marca una gran diferencia a favor del Santo, que se encuentra sólido en la elite del fútbol argentino y alejado de los puestos de descenso. El elenco de Garupá también se ubica alejado de la zona roja del campeonato de la Primera B Nacional . A su vez se ubica penúltimo en las posiciones generales.





El elenco dirigido por Héctor Rivoira disputó cuatro encuentros amistosos. La serie de ensayos comenzó con el clásico misionero ante Guaraní Antonio Franco, encuentro que finalizó igualado en dos conquistas. Luego empató 0 a 0 ante Olimpia de Paraguay, goleó a Athletic de Paraguay por 7 a 2 y superó a Chaco For Ever, por 3 a 1.





En el último cotejo, el Colectivero alistó al paranaense Ignacio Arce en la valla; Alejandro Pérez, Rodrigo Lechner, Federico Domínguez y Guillermo Sotelo; Cristhian Britos (refuerzo proveniente de Sudamérica de Uruguay), Joel Arévalos e Iván Molinas; Enzo Bruno (regresó al club tras su paso por Fuerza Amarilla de Ecuador); Leandro Fernández (proveniente de Belgrano de Córdoba) y Pablo Ostrowski.













***

La otra historia





La Copa Verano 2017 contará, además de Patronato, con la participación de Boca Unidos de Corrientes y Atlético Rafaela. Estos equipos cerrarán hoy la primera jornada del certamen estival cuando se enfrenten desde las 21.30 en el estadio del Aurirrojo. El ganador de este cruce enfrentará el jueves a las 21 al vencedor del duelo entre el Rojinegro y Crucero del Norte.



Boca Unidos pondrá lo mejor que tiene para tomar con total seriedad este certamen. El Aurirrojo se reforzó con el entrerriano Osmar Malevo Ferreyra, Alejandro Villoldo y Gonzalo Ríos. Los dirigidos por Federico Domínguez disputaron hasta el momento seis encuentros amistosos, donde venció a All Boys y luego igualó con Tristán Suárez, Vélez, Banfield y en Corrientes también empató con Sarmiento y Chaco For Ever.