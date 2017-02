Rowing tendrá cita con motivo de los 100 años

El Paraná Rowing Club palpita su centenario (los 100 años los cumple el 24 de abril) y por tal motivo cada disciplina, a modo de festejo, tiene la obligación de organizar una competencia.

En el caso del vóley la Subcomisión de la entidad pondrá en marcha, durante este fin de semana, la disputa del un torneo internacional para la categoría Sub17 denominado Guillermo Parma, un incansable y recordado colaborador que tuvo la actividad.

El torneo será para ambas ramas y, según adelantaron desde la organización, contará con la intervención de equipos de distintos puntos de la provincia, como así también de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay.

César Ruiz Moreno, presidente de la Asociación Paranaense y de la Subcomisión, habló ayer con Ovación respecto de las expectativas que se tiene para la cita. "La verdad es que las expectativas son muy buenas y altas porque en Paraná hace mucho tiempo que no se organiza un torneo y este que organizamos será el primer de muchos. La idea, que ya la tenemos con la Federación Entrerriana y la Argentina, es que este torneo sea parte del calendario anual y lo podamos repetir todos los años. Este año, por ser el primero, costó mucho juntar los equipos, pero con todo lo que tenemos preparado esperamos que nos sirva de publicidad par que el año que vine sean muchos más los equipos que vengan a jugarlo".

La fecha no es la ideal por la inactividad de los equipos y todo primer paso siempre cuesta. Esos son los principales motivos por los cuales el PRC no tiene los equipos que hubiera deseado tener. "Nos costó porque es el primero y porque en esta fecha los equipos todavía no han vuelto a la actividad y hay muchos que siguen de vacaciones, recién están volviendo. Entonces como no hay entrenamientos encima no quieren competir. Por potra parte tampoco les da el tiempo como par armar un viaje dentro de las subcomisiones. Estamos hablando de equipos que están fuera de la provincia como Córdoba, Mendoza o los países Brasil y Uruguay que son viajes importantes y costosos. Estos deberían programar un viaje así con mucho tiempo".

Ruiz Moreno no pudo dejar de mencionar el legado que dejó Guillermo Parma, el homenajeado con esta competencia. "El torneo se hace dentro de los festejos por los 100 años del club que es el 24 de abril y desde la Subcomisión queremos festejar los 100 años y a la vez honrar la memoria de un excelente dirigente que tuvo el vóley de Rowing que es Guillermo Parma. El torneo llevará su nombre porque entre otras cosas fue el encargado de llevar a jugar al club a la Liga Nacional dos veces. Además salió campeón varios años y lamentablemente él nos abandonó joven, pero nos dejó su legado. Por eso hoy el vóley del club le rinde un homenaje poniéndole su nombre al torneo para que siempre se los recuerde".

Respeto del programa Ruiz Moreno comentó. "Se juega en dos estadios, en Rowing y Parque Berduc. El viernes arrancamos una zona de mujeres y otra de varones en Rowing y el sábado ya se mezclan porque se juega la ronda de ganadores con la Copa de Oro en Rowing y la Copa Estímulo en el Berduc. Ya el domingo se juegan las semifinales y finales tanto de Copa de Oro como Estímulo".





El titular remero

Gabriel Bourdin es el máximo responsable que tiene en la actualidad el Paraná Rowing Club. El presidente se mostró muy feliz por la acción que están llevando adelante cada una de las disciplinas del club que preside en esta espera por los festejos del centenario. “Es un placer contar con este torneo de vóley Sub 17 que es el punto de partida de grandes acontecimientos por nuestro centenario. Resaltamos la figura de Guillermo, que nos dejó un gran legado que intentamos continuar”.