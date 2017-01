Romina Gaetani contó por qué había dejado "Noche & Día": "No podía dar lo mejor de mí" copy

Romina Gaetani contó por qué había dejado la ficción policial "Noche & Día" en 2015 que protagonizaba con Facundo Arana por El Trece, tema del que casi no habló durante el último tiempo.





"Comencé con este problema en diciembre, para las Fiestas. El desencadenante fue la tristeza profunda que me ocasionó la pérdida de mi padre", explicaba la actriz tras su salida de la ficción producida por explicaba la actriz tras su salida de la ficción producida por Adrián Suar





"Dejé Noche y Día porque no podía dar lo mejor de mí. No se lo merecían, era un elencazo. Pero no puede seguir. En los libretos empecé a ver que el personaje tenía un padre muerto, que no me habían dicho que estaba". En charla con Gerardo Rozín en "Morfi, todos a la mesa, explicó":





"Me estaba pasando en la ficción lo que hace seis meses me había pasado en la vida real. Así que pude cumplir cuatro meses y puedo salir de Noche y Día, fue la primera vez que hice valer mi salud y me prioricé", cerró Gaetani.





