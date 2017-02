Robo de la aeronave: "Temí por nuestras vidas", dijo uno de los instructores

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por La Ocho, Aresca contó como fue la contratación del servicio y explicó que "nos estaban llamando desde hace una semana con la excusa de festejar una despedida de soltero. Un día antes nos juntamos para acordar una seña. Quedamos a las 8 del día siguiente, pero se demoraron y entraron 40 minutos más tarde".

"Estaban armados, nadie se resistió. Agarraron primero al casero y después, a los otros cuatro, por eso gracias a Dios no hubo inconvenientes. Pero vi a uno, vi al segundo que venía armado y directamente nos tiramos todos al piso. Incluso si me lo ponés enfrente no lo podría reconocer. Y temí lo peor para los cuatro".

Aresca comentó que en cada contratación siempre actúa de la misma manera "con una seña. En este caso le pedimos datos no los pasaron. Incluso andaban con un celular que ni whatsapp tenía".

Al enumerar lo robado por los delincuentes dijo que "se llevaron la avioneta, ocho paracaídas, computadoras, cámaras. Este es un club de paracaidismo que se hizo en 2013 y no abrirá de nuevo por un tiempo ya que es un impacto económico grande. Es volver a empezar de cero, es bastante complicado".

Sobre si también presumía que el fin del robo tenía que ver con alguna maniobra vinculada con el narcotráfico , Aresca enfatizó que "sí, lamentablemente hace dos años casi nos roban ese mismo avión. Nada más que esa vez lo sacaron del hangar y no pudieron ponerle combustible. Ahora sabían cómo operábamos".