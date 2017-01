Robert De Niro lideró una protesta en Nueva York por la asunción de Donald Trump

Mirá también: Arranca la era Donald Trump: cuáles son los principales temas de agenda que enfrentará

La protesta, que se desarrolló sobre Central Park West, frente al Trump International Hotel and Tower, en Manhattan, se organizó en torno a la consigna We Stand United! (¡Nos mantenemos unidos!). Luego de los distintos discursos, la protesta se dirigió hasta Trump Tower, el centro de operaciones de la campaña Trump, sobre la Quinta Avenida.

Roberto De Niro, quien alguna vez dijo que quisiera "pegarle una trompada en la cara a Trump", mantuvo una postura pacífica pero firme. "Sea lo que sea que pase, como neoyorquinos y como patriotas, nos mantenemos unidos por los derechos de nuestros ciudadanos". Moore instó a los asistentes a llamar al Congreso todos los días para expresar sus preocupaciones y De Blasio se refirió a uno de mantras principales del presidente electo. "Donald Trump siempre habla de que creó un movimiento. Bueno, ahora nos toca hacerlo a nosotros".

También hubo protestas del otro lado del Atlántico. En la madrugada del viernes, un grupo de manifestantes colgó un cartel de la London Towers Bridge que decía "Build bridges not walls" (Construya puentes y no muros), en obvia alusión al deseo de Trump de construir un muro divisorio entre Estados Unidos y México.

A pasos nomás del parlamento británico, también se veían otros que decían "Migrants welcome here" (Los inmigrantes acá sí son bienvenidos) y "Migration is older then language" (La inmigración es más antigua que el lenguaje).

Se espera que a lo largo del día haya más protestas en distintas partes del mundo, sin contar la mayor de todas, la que se desarrollará en Washington mientras Trump asume como presidente. Organizada por "Answer Coalition", está autorizada y se desplegará a lo largo del desfile de la ruta presidencial.