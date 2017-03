River no hizo agua en el comienzo de la fase de grupos de la Libertadores y ganó en Colombia

Después de ese prolongado interregno que sucedió a 27 minutos en los que el agua era protagonista y el balón se trasladaba menos que los propios futbolistas, que iban de resbalón en resbalón, en apenas 240 segundos el ''millonario'' cerró un triunfo que lo encaramó en el grupo 3 con buenas perspectivas para el futuro inmediato.

Es que un penal convertido por el reaparecido como titular Lucas Alario a los 29 minutos y otro a los 33 anotado por su compañero de ataque Sebastián Driussi, fueron las sorpresas que deparó el retorno de la acción.

Es que antes de la interrupción, que era reclamada a voz en cuello por el técnico Marcelo Gallardo (su compatriota del DIM, Luis Zubeldía, prefería seguir porque había pedido no arrancar y de hacerlo, seguir hasta el final), en la idea de los riverplatenses estaba pelear por una postergación hasta este jueves.

Sin embargo el destino le jugó a favor y lo que era un lamento por la continuidad de juego después que los asistentes locales intentaran secar lo más posible el campo de juego y la lluvia aplacara su vehemencia, finalmente se transformó en una felicidad que invadió los rostros de todos, incluyendo al propio ''Muñeco''.

Y ni que hablar cuando apenas comenzado el segundo tiempo, a los seis minutos, el zaguero juvenil Lucas Martínez Quarta, que el 10 de mayo recién cumplirá 21 años y esta semana fue padre, anotó su primer tanto oficial, un golazo empalmando el balón con fiereza dentro del área colombiana para poner un 3 a 0 que, aún con 40 minutos por delante, ya asomaba como irreversible.

Es que el dueño de casa era pura impotencia y el "baldazo de agua fría" que recibió en poco más de 20 minutos de juego real fue más impactante que toda la lluvia caída durante la desapacible noche de Medellín.

Por eso River solamente necesitó no arriesgar en lo que quedaba del partido y hacer jugar el barro a su favor, aprovechando la desesperación de un rival que no hacía pie en su propia casa, y no precisamente por la blandura del piso, sino por su propia inconsistencia futbolística.