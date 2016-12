¿Quién es Axel Werner ? Su debut oficial en el arco de Boca será hoy, en el Monumental y ante River, por la luxación del hombro derecho de Guillermo Sara , en la última práctica en Casa Amarilla. Pero, verdaderamente, ¿quién es? Tiene solo 20 años, es de Rafaela, mide 1,91metro y tiene un futuro extraordinario, según los especialistas en el arco.

El pase de Werner pertenece a Atlético de Madrid. Diego Simeone lo sigue desde su etapa en Atlético de Rafaela, su equipo de origen, y en el que debutó en la temporada 2014/2015. En 2013 fue convocado por Humberto Grondona para formar parte del seleccionado Sub 17. Participó del Mundial que se diputó en Emiratos Árabes y fue suplente de... Augusto Batalla.

En 2014 fue preseleccionado para el Sub 20, aunque no quedó en la nómina definitiva. Eso sí: fue parte de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como suplente de Gerónimo Rulli en el equipo que dirigió Julio Olarticoechea. Se presentó en Boca en agosto, cedido por Atlético de Madrid, y sólo atajó en el amistoso entre Boca y Olimpia, el 9 de octubre, en Jujuy, que finalizó en un escándalo luego del empate 2-2. El equipo paraguayo se sintió perjudicado y prefirió no patear los penales.

Por la lesión de Sara y la titularidad de Werner, Guillermo Barros Schelotto convocó a Ramiro Martínez, de 25 años, surgido en el club y con dos años de experiencia en Estudiantes de Buenos Aires.

Werner será el 8° arquero que debute en Boca frente a River. Sólo dos ganaron en su bautismo: José Bellocq (1909, contra un River B) y Carlos Navarro Montoya (1988). José Castro (1956), Carlos Minoian (1966), Rubén Sánchez (1966, también), Carlos Biasutto (1975) perdieron y Pablo Migliore (2006) empató. Ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo el 26 de marzo, por la expulsión de Abbondanzieri (reemplazó a Pablo Ledesma) Ahora, un pibe quedará en la historia, más allá del resultado.