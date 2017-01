"Riquelme y Maradona hubieran hecho lo mismo que Tevez"

"Hizo lo que tenía que hacer. Los de Boca le agradecemos por haber vuelto, pero es hora de que la plata se la lleve un jugador y no un dirigente o un empresario. Si a Riquelme le hubiesen ofrecido 50 millones de dólares en China hoy estaría hablando chino, sin duda", aseguró. Y continuó: "Carlitos no defraudó ni engañó a nadie. Simplemente aceptó una oferta sideral y no tengo nada que reprocharle. Riquelme y Maradona hubieran hecho lo mismo".

Además, comentó qué pierde el conjunto xeneize con la salida del Apache. "Sin Tevez es como que el toro encare mucho más al matador. Es irremplazable. No hay jugador para comprar en su lugar. Se habla de muchos que pueden venir, pero no dan la categoría".

También aprovechó para pegarle un palito a Juan Román. "Estoy totalmente de acuerdo con Riquelme que duele ver a Boca fuera de todo, me duele en el alma. Pero que Riquelme también diga que River se fue a la B y Boca nunca tocó ese lugar. Yo nunca lo escuché decir que River se fue a la B. ¿Para quedar bien con quién?