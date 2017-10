Ricardo Iorio quedó afuera de un festival tras darle apoyo a un candidato nazi

En un comunicado difundido en sus redes oficiales la producción de B.A.Rock informó que Ricardo Iorio ya no será parte de la programación del histórico festival de rock local, que regresa tras 35 años desde su última edición. "Debido a reclamos expresados por organismos no gubernamentales, otros a través de redes sociales, al respecto de la presentación de la banda Iorio en el festival B.A.ROCK, la producción del mismo ha creído que en esas circunstancias no parece indicada su actuación".









Según la producción, del B.A. Rock, que se realizará entre el sábado 14 y el lunes 16, la decisión de bajar el show del ex líder de Almafuerte, tiene que ver directamente con la indignación que provocaron en el medio las fotos del encuentro entre el ex líder de Hermética y Alejandro Biondini, referente del nacionalista Frente Patriótico Bandera Vecinal, que reivindicó públicamente al nazismo .





La polémica reunión que se produjo el 17 de agosto, todavía sigue generando polémicas. Los organizadores del festival decidieron suspender la actuación del show "tanto para resguardo del propio artista como del público en general".





No es el único artista que se bajó de la grilla del festival. Luego de las denuncias por abuso sexual contra el cantante de Salta La Banca, la banda anunció su ausencia en B.A.Rock. Por su parte, Héctor Starc anunció que no tocará en BA Rock y rescindió su vínculo con Fideicomiso BAC Producciones "por incumplimiento de contrato". Los Twist tampoco serán de la partida. Pipo Cipolatti anunció que fueron "bajados de la grilla", y aclaró que "el festival BA Rock no se canceló". En su página oficial, la producción del festival subió la grilla completa de los tres días.









Fuente: La Nación