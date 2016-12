Reveló que perdió un embarazo de Ricky Martin

"Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita", contó la mujer de 52 años en el programa Historias Engarzadas.



No es la primera vez que de Alba ha hablado sobre los embarazos que perdió, aunque nunca había mencionado que uno de ellos había sido con Ricky Martin. "A mí jamás me causó sufrimiento el que no se hubieran logrado mis embarazos, pero sí me afligió", confesó en mayo pasado al programa Ventaneando.