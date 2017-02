Referentes de la oposición destacaron la apuesta de Bordet al trabajo conjunto

Intendentes y legisladores de la oposición se mostraron conformes con el discurso que pronunció el gobernador Gustavo Bordet en la apertura del 138º período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana.



El intendente de Paraná, Sergio Varisco, de Cambiemos, indicó que "Bordet brindó un discurso realista y con proyecciones". Dijo estar "satisfecho" con el mensaje y confirmó que "si bien venimos de orígenes políticos distintos, estamos trabajando en conjunto y esto se ve en las obras que se están llevando a cabo en la ciudad".



Por su parte, el presidente del bloque de Diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, opinó que "en general nos pareció bien. Fue un discurso con un reconocimiento del apoyo que ha tenido del gobierno nacional. Hizo un repaso de las obras que en su mayoría están siendo realizadas con financiamiento nacional y con aportes provinciales. Nos parece bien que envíe rápidamente un proyecto para convertir en comunas a las juntas de gobierno y nos parece bien la reforma de Poder Judicial. Vamos a trabajar y nos entusiasma esta convocatoria permanente al trabajo coordinado y consensuado. Esto es lo que más destaco yo del discurso".



En tanto, el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) comentó: "Creo que fue un buen discurso. Destaco el esfuerzo que va a poner para trabajar en la ley de comunas y en una nueva ley de loteos, que es una cosa que se debe tratar rápidamente. Con respecto al Poder Judicial, creo que fue muy oportuno lo que dijo en cuanto a la necesidad de trabajar en una nueva ley orgánica de Tribunales, contemplando los tiempos que corren, las modificaciones que hubo en la Constitucional nacional, la Constitución provincial y el Código Civil. Lo que ha pasado, con los dos juicios que se habían promovido, el caso de Chiara Díaz y de Mizawak, yo creo que mostraron las falencias que tiene esta estructura del Poder Judicial y me parece muy bien que nos sentemos a repensar el funcionamiento y la organización del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos. Por eso creo que esto es positivo. Me parece que es una buena tarea, pese a que es un año electoral, trabajar en este tema".



En tanto, el diputado provincial Alejandro Bahler, de Unión Popular-Frente Renovador, sostuvo que "fue un discurso de un año complicado como lo fue 2016 y lo que se presenta como obras para 2017 me parece fantástico. Esta comunión que tiene el gobierno de la provincia con el gobierno nacional es necesaria, creo que es importante que se mantenga la paz entre la provincia y la Nación y en base a esto iremos apoyando desde la legislatura todo aquello que sea por el bien de la provincia, como lo ha pedido el gobernador. Tenemos que actuar con muchísima seriedad y tratar de apoyar todo lo que sea para bien de nuestra provincia".



A su turno, el senador nacional Alfredo De Ángeli (Cambiemos) resaltó "el trabajo con la Nación y los municipios. Trabajar juntos es la mayor de las necesidades del pueblo entrerriano, y por otro lado, muchas cosas como es el equilibrio fiscal que está buscando". Resaltó que "fue un discurso abierto, convocante para trabajar juntos y en común acuerdo con el gobierno nacional".



El intendente de Oro Verde y presidente de la Liga de Intendentes Vecinalistas, José Luis Dumé, valoró "el hecho de convocar a trabajar en conjunto, la apertura, lo del dialogo, el logro de consenso, el hecho de trabajar entre los tres Estados: el nacional, el provincial y los municipales para lograr ciertos objetivos que en realidad benefician a cada uno de los ciudadanos". Dijo haber escuchado "atentamente cómo enumeró cada una de las obras que se están realizando y que están proyectadas a realizarse. La verdad que genera expectativa para cada una de nuestras localidades".



Por otro lado, el diputado provincial de UNA, Gustavo Zavallo, sostuvo: "La verdad que es destacable, primero, lo que él ha demostrado; y por eso es consecuente también con el desafío que impone a todos de que, más allá de las diferencias políticas, me parece que necesitamos hemanarnos para darle soluciones a los problemas centrales que padecen los entrerrianos". Además, resaltó "ese aspecto humano que caracteriza al propio gobernador Gustavo Bordet, en temas como políticas públicas para la discapacidad, en cada una de las ciudades entrerrianas, derribando barreras que ellos tienen. Ha enumerado también el estado de las cuentas públicas y, como ambición de los entrerrianos, alcanzar el equilibrio fiscal para superar esa característica negativa que ha tenido la administración en el último tiempo, de gobernar con déficit. En esa negociación que él hace con el gobierno nacional me parece que ha conseguido resultados positivos para los entrerrianos", concluyó.



El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) manifestó: "Creo que fue un discurso positivo, sobre todo en lo que tiene que ver con los consensos que se han logrado acá en la legislatura. Habló de las obras, reconoció del gobierno nacional que por primera vez se le devuelven recursos legítimos a las provincias, y a esa armonía que hay entre nación, provincia y municipio lo vemos positivo".



En tanto, el senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos) expresó estar "satisfecho con el discurso, sobre todo vinculado al diálogo entre distintos espacios políticos en pos de una mejor Entre Ríos. El discurso fue extenso, ahondando en detalles, sin embargo cabe rescatar el gran compromiso del gobierno nacional para mucha de la obra que va a venir para 2017. Indudablemente la buena relación que tiene el gobernador con el gobierno nacional le garantiza a todos los entrerrianos poder seguir trabajando en favor de ello".