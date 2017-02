"No pienso hablar más con él. Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi o que Icardi vaya a comer a la de Messi después de lo de Maxi López", aseguró el astro del fúbol, quien insistió en su rechazo al rosarino de Inter de Italia porque

"Hay cosas que no se hacen", dijo en relación al hecho de haber formado pareja con la modelo Wanda Nara, a quien sedujo mientras fue esposa de López, su ex compañero en Sampdoria durante la temporada 2012-13.

También expresó sus dudas respecto de que el fútbol argentino retome sus torneos el próximo 3 de marzo como quedó estipulado luego de un principio de acuerdo dirigencial en el transcurso de la semana pasada.

"Las reuniones que hacen (los directivos) no sirven para nada. Todos están más preocupados en qué beneficio propio pueden obtener en un contrato de TV que en los problemas reales que tiene el fútbol", razonó.

"Hay que laburar y el problema es encontrar gente que quiera trabajar. Voy a llevar mi informe a Zúrich y voy a hablar con (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA) porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al gobierno le da lo mismo", advirtió.

Maradona le reclamó a la dirigencia futbolística argentina que se saque "la soberbia de encima" y se comprometió a "luchar para que gane la gente y el fútbol argentino siga vivo".

"No tengo candidato", respondió al ser consultado por las próximas elecciones en Viamonte 1366. "No me quiero meter en ese tema porque tampoco tuve una reunión que me convenciera", aclaró.

El excapitán y DT del seleccionado argentino respaldó luego el presente de Boca, al mando de Guillermo Barros Schelotto, y lamentó el estado actual de los seleccionado juveniles, al margen de la reciente clasificación del sub 20 para el Mundial de Corea del Sur.

"Boca la va a tener que pelear, la va a tener que sufrir, Guillermo eso lo sabe. Me parece que tiene jugadores para campeonar pero no es fácil. En el fútbol argentino tenemos cada vez menos figuras, menos pibes que salen y la gente que elige lo hace mal porque no sabe lo que es una pelota", reflexionó.

"Lo de las selecciones juveniles ya me daba antes, ni hablar ahora. Es increíble como se puede regalar tanto prestigio. No tengo nada contra (Claudio) Ubeda pero me parece que erraron feo cuando lo eligieron. Yo hubiese mandado a (Gabriel) Batistuta de técnico, como alguien representativo. Alguien me dijo que 'El Flaco' (César) Menotti presentó un proyecto y se lo rebotaron", concluyó.